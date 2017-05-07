8
мая

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 07 мая 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

Торжественные церемонии возложения цветов, гирлянд и венков: 11:00 - на мемориальном комплексе "Погибшим сотрудникам органов внутренних дел в годы Великой Отечественной войны и в мирное время"; 11:30 - у Вечного огня; 12:00 - на мемориальном комплексе "Память" (для журналистов контактный телефон 8 (3452) 64 62 38 – Наталья Олеговна Сизова).

10:30, 12:00 - "Загадки природы", 11:00 - "Зайкина избушка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

11:00 - сказка "Бармалей", 14:00 - премьера "Музыка ночью" - спектакль посвящен 70-летию Победы, 18:00 - "Спектакль-квартирник". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

17:00 - спектакль "Фронтовичка". Театр "Солнце Сибири", улица П. Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.

18:00 - спектакль "Эшелон". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

18:00 - автобусная экскурсия "Гитлер капут". Участники экскурсии посетят паровоз – фронтовик ФД-3031, Площадь Памяти, Вечный огонь, охранный пункт Советского Союза №1, узнают о торпедных катерах, изготовленных в Тюмени, и кварталах, построенных военнопленными. Подробности здесь.

20:00 - концерт джаза ко Дню Победы "DIXIELAND". Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

15:00 - благотворительное мероприятие, посвященное Дню Победы для Союза ветеранов Югры. Тюменский театр кукол, улица Кирова, 36, большой зал. Контактный телефон: 46 44 70 - Раиса Владимировна Лымарева.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1713 году столица России перенесена из Москвы в город Санкт-Петербург.

В 1886 году впервые производится Coca-cola — напиток, созданный доктором Джоном Пембертоном.

В 1929 году первые в СССР проведено опрыскивание лесов и полей ядохимикатами.

В 1949 году открыт монумент Воин-освободитель в берлинском Трептов-парке.

В 1962 году в столице Великобритании прекратили ходить последние троллейбусы.

В 1967 году открыт мемориальный архитектурный ансамбль "Могила Неизвестного Солдата".

Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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