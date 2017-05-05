ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Как Маша поссорилась с подушкой", 11:00 - "Репка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 13:00 - сказка "Бармалей". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
11:00 - спектакль "Фунтик Неуловимый". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
15:00 - матч первенства России по футболу среди команд ФНЛ "Тюмень" - "Шинник" (Ярославль). Стадион "Геолог" (для журналистов - тел. 69-00-91 (вн. 1157) - Василий Валерьевич Коньков).
15:00 - акция "Нам дороги эти позабыть нельзя". Сквер "Комсомольский".
16:00 - литературная гостиная "По страницам семейных архивов". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
18:00 - спектакль "Ромео и Джульетта". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:00 - спектакль "Смешные деньги". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - репетиция торжественного прохождения войск, парадных расчетов Тюменского гарнизона и сводного духового оркестра. Центральная площадь (для журналистов - тел. 8 (3452) 64 62 38 – Наталья Олеговна Сизова).
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1887 году американец Томас Стивенс завершил первое кругосветное путешествие на велосипеде, проехав 13500 миль и пробыв в пути более трех лет.
В 1934 году на Филиппинах обнаружена самая большая в мире жемчужина весом в 6,37 кг.
В 1954 году США, Франция и Англия ответили отказом на предложение Сталина принять СССР в члены НАТО.
В 1959 году началось строительство Тюменского завода медицинского оборудования и инструментов.
В 1992 году в России водка и спирт впервые начали реализовываться по свободным ценам.
В 2000 году состоялась инаугурация президента России Владимира Путина.
В 2003 году в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) начались массовые беспорядки, которые продолжались трое суток. Поводом для волнений стали итоги голосования по выборам мэра города Ноябрьска.
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