ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:30 - "Детство, опалённое войной". Театр кукол, улимца Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
14:00 - тематическая программа "Trudarmee" der Russlanddeutschen" - "Трудармия" российских немцев". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
14:00 - здравница "Тараскуль" приглашает тюменцев на флеш-моб "Помним и благодарим!". Под музыку военных лет сотрудники, отдыхающие и гости Центра запустят в небо 3 000 воздушных шаров, повяжут цветные ленточки на памятные деревья. Вход на территорию бесплатный.
16:00 - концертная программа "Знову цвітуть каштани". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Вход свободный.
18:00 - открытый урок под открытым небом "В шесть часов после войны". Площадь Тюменского Технопарка, улица Республики, 142.
18:00 - кинопоказ фильма "Крепкий орешек" режиссёра Теодора Вульфовича (СССР, 1967). КОворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация.
19:00 - спектакль "Ромео & Джульетта". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
9:30 - военный парад Победы дошколят. Детсад № 79, улица Киевская, 65. Тел. 8-982-906-96-66 - Надежда Валерьевна Сизова.
10:00 - конкурс художественного слова "Они сражались за Родину". ДК "Нефтяник". улица Осипенко, 1.Тел. 8-982-900-28-84 - О.Ю. Миколенко.
10:00 - круглый стол-семинар "Пути эффективного обучения казахскому языку". Департамент образования и науки Тюменской области, улица Володарского, 49, зал совещаний. Контактный телефон: 8-922-441-14-54 - Есенгалий Камзеевич Ибраев, президент национально-культурной автономии казахов ТО.
11:00 - открытие памятника актеру Г.И. Дьяконову-Дьяченкову. Сквер им. Г.И. Дьяконова-Дьяченкова. Контактный телефон: 8 (3452) 64-62-38 – Наталья Олеговна Сизова.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1762 году подписан мирный договор между Россией и Пруссией, согласно которому Россия выходила из Семилетней войны и добровольно возвращала Пруссии территорию, занятую русскими войсками, включая Восточную Пруссию.
В 1764 году в Санкт-Петербурге по указу императрицы Екатерины II основано Воспитательное общество благородных девиц и при нём училище для мещанских девушек (Смольный институт) — первое в России женское воспитательно-образовательное учреждение.
В 1836 году в Бельгии введена в строй первая в Европе железная дорога.
В 1912 году вышел первый номер газеты "Правда".
В 1926 году в связи с Днём печати на Тверском бульваре в Москве открылся первый книжный базар, ставший традиционным.
В 1927 году на Волховской ГЭС прошёл пуск первого советского генератора.
В 1945 году - капитуляция немецких войск в Голландии.
В 1947 году в Ленинграде открыт первый в стране Дом обороны ДОСААФ (Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту).
В 1975 году с конвейера Ленинградского производственного объединения "Кировский завод" сошли первые 300-сильные тракторы К-701.
В 1990 году учреждена Социал-демократическая партия Российской Федерации.
В 1992 году крымский парламент провозгласил независимость Крыма и назначил на август референдум о подтверждении этого статуса.
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