ДЛЯ ВСЕХ
12:00 - городской митинг учащихся образовательных учреждений Тюмени. Мемориал "Прощание", улица Республики, 14.
12:00 - городская акция "Белые журавли памяти". Историческая площадь, улица Ленина, 2а.
12:00 - концертная программа "День Победы". ДНК "Строитель", улица Республики, 179.
19:00 - мастер-класс "Как перестать откладывать жизнь на потом" расскажут Владимир Кармазин - основатель компании Hi School, сооснователь ДЦ "Клюква", корпоративный тренер, Лайф-коуч, и Павел Ковалев - Бизнес-тренер Открытого Университета Марка Кукушкина, life-консультант в сфере логического познания себя, эксперт по ораторскому мастерству. тайм-кафе "Пятый угол", улица Республики, 5а. Запись по тел.: 46-84-09.
19:00 - спектакль "Метод Гренхольма". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 - "Руки вверх" - 20 лет. Спорткомплекс "Центральный". Подробности, билеты здесь.
20:00 - спектакль "Гроза" от хореографической мастерской Александры Балецкой. МТЦ "Космос", улица Республики, 169а. Подробности, билеты здесь.
20:00 - FILMS FROM THE NORTH: фильмы с севера. Fabric Bar, улица Молодежная 74/4. Подробности, билеты здесь.
20:00 - спектакль Über Grosse с жестким возрастным ограничением - 25+. "Дом Печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности здесь. Телефон: 538-000.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция "О подготовке к празднованию в Тюменской области 72-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" с участием директора областного департамента культуры Виктора Новакаускаса. Дом журналистов, улица П, Осипенко, 81. Аккредитация по телефонам: (3452) 38-22-60, 59-52-47, +7-922-397-67-43.
11:00 - концерт под балконом у ветерана ВОВ и ГИБДД, фронтовой медсестры Елены Дмитриевны Ковязиной. Поздравить ветерана придут руководители тюменской полиции и ГИБДД, ветераны и школьники. Оркестр ГУ МЧС по Тюменской области исполнит для Елены Ковязиной фронтовые песни и марши, ветерана поприветствуют барабанщики из Тюменского президентского кадетского училища, прозвучат песни о войне и приветствия. Улица Хохрякова, 95.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1715 году в Париже произведён первый складной зонтик.
В 1838 году деятели культуры выкупили из крепостной неволи украинского поэта Тараса Шевченко.
В 1878 году в здании оперного театра Томас Алва Эдисон впервые продемонстрировал изобретённый им фонограф.
В 1896 году в Лондоне вышел первый выпуск газеты "Daily Mail".
В 1927 году в США создана Академия киноискусства, которая вскоре учредит кинопремию "Оскар".
В 1934 году открылся Московский Дом кино (ныне Центральный Дом кино).
В 1961 году в СССР принят указ об усилении борьбы с тунеядством.
В 1987 году принято решение исполкома Ленсовета "О строительстве сооружений защиты Ленинграда от наводнений".
В 1988 году компания PepsiCo стала первой западной фирмой, купившей рекламное время на Центральном советском телевидении.
В 2000 году Литературная премия вручена в Московском доме русского зарубежья писателю Валентину Распутину. Эту премию учредил Александр Солженицын и он сам вручил Распутину диплом лауреата.
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