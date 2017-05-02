3
мая

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 02 мая 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

11:00,13:00 -  "Детство, опаленное войной". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

19:00 – спектакль "Академия смеха". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - мини-тренинг "Хороший, плохой стресс". Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.

19:00 - открытие выставки акварелей Марии Волынских при музыкальном сопровождении Gypsy Jazz Trio "RoManouche". Кофейня М2, улица Малыгина, 75. Вход свободный.

20:00 - FILMS FROM THE NORTH: фильмы с севера. Fabric Bar, улица Молодежная 74/4. Подробности, билеты здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1815 году образовано Царство Польское, ставшее согласно решениям Венского конгресса частью Российской империи.

В 1867 году, через три года после принятия первой Женевской конвенции, в России основано Общество Красного Креста.

В 1902 году в США создана компания "Пепси".

В 1906 году Николай II объявил русский, финский и шведский языки официальными языками в Финляндии.

В 1932 году состоялся первый полёт летающей лодки МБР-2 Г. М. Бериева.

В 1943 году в Великобритании для всех женщин в возрасте от 18 до 45 лет установлена трудовая повинность на неполный рабочий день.

В 1947 году в Японии введена новая конституция, одобренная парламентом, императором и народом, высказавшим своё мнение на референдуме (впервые женщины имеют равное право голоса). Конституция ограничила власть императора и утвердила отказ от использования военной силы при решении международных споров.

В 1957 году - возвращение карачаевского народа на родину.

В 1991 году в столице Намибии подписана "Виндхукская декларация", призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и её демократический характер. Отмечается по решению ЮНЕСКО как Всемирный день свободы печати.

В 1999 году разрушительный ураган опустошил юго-восточную часть города Оклахома-Сити и множество пригородов. Погибли 36 человек. Материальный ущерб составил более миллиарда долларов.

В 2003 году в Монголии отметили день рождения великого полководца древности, основателя единого монгольского государства Чингисхана. В честь этого события в Государственном академическом театре оперы и балета Улан-Батора состоялась премьера оперы "Чинхисхан". В 2006 году около Сочи упал в море пассажирский самолёт А320 армянской авиакомпании "Армавиа", выполнявший рейс Ереван-Сочи. На борту находились 113 пассажиров.

В 2009 году газета "The Mail on Sunday" сообщила, что родина танков, Великобритания, прекращает их выпускать.

Теги: спектакль , выставка , Тюменский драматический театр , тренинг , история , повестка
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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