ДЛЯ ВСЕХ
11:00,13:00 - "Детство, опаленное войной". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
19:00 – спектакль "Академия смеха". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - мини-тренинг "Хороший, плохой стресс". Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
19:00 - открытие выставки акварелей Марии Волынских при музыкальном сопровождении Gypsy Jazz Trio "RoManouche". Кофейня М2, улица Малыгина, 75. Вход свободный.
20:00 - FILMS FROM THE NORTH: фильмы с севера. Fabric Bar, улица Молодежная 74/4. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1815 году образовано Царство Польское, ставшее согласно решениям Венского конгресса частью Российской империи.
В 1867 году, через три года после принятия первой Женевской конвенции, в России основано Общество Красного Креста.
В 1902 году в США создана компания "Пепси".
В 1906 году Николай II объявил русский, финский и шведский языки официальными языками в Финляндии.
В 1932 году состоялся первый полёт летающей лодки МБР-2 Г. М. Бериева.
В 1943 году в Великобритании для всех женщин в возрасте от 18 до 45 лет установлена трудовая повинность на неполный рабочий день.
В 1947 году в Японии введена новая конституция, одобренная парламентом, императором и народом, высказавшим своё мнение на референдуме (впервые женщины имеют равное право голоса). Конституция ограничила власть императора и утвердила отказ от использования военной силы при решении международных споров.
В 1957 году - возвращение карачаевского народа на родину.
В 1991 году в столице Намибии подписана "Виндхукская декларация", призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и её демократический характер. Отмечается по решению ЮНЕСКО как Всемирный день свободы печати.
В 1999 году разрушительный ураган опустошил юго-восточную часть города Оклахома-Сити и множество пригородов. Погибли 36 человек. Материальный ущерб составил более миллиарда долларов.
В 2003 году в Монголии отметили день рождения великого полководца древности, основателя единого монгольского государства Чингисхана. В честь этого события в Государственном академическом театре оперы и балета Улан-Батора состоялась премьера оперы "Чинхисхан". В 2006 году около Сочи упал в море пассажирский самолёт А320 армянской авиакомпании "Армавиа", выполнявший рейс Ереван-Сочи. На борту находились 113 пассажиров.
В 2009 году газета "The Mail on Sunday" сообщила, что родина танков, Великобритания, прекращает их выпускать.
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