ДЛЯ ВСЕХ
12:30 - "Детство, опаленное войной". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
18:00 – спектакль "Соло для часов с боем". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 - FILMS FROM THE NORTH: фильмы с севера. Fabric Bar, улица Молодежная 74/4. Подробности, билеты здесь.
20:00 - спектакль Über Grosse с жестким возрастным ограничением - 25+. "Дом Печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности здесь. Телефон: 538-000.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1703 году в Москве лютеранский пастор Эрнст Глюк основал первую в России гимназию.
В 1857 году патент на проект самолёта с паровым двигателем, тянущим винтом и трёхколёсным шасси выдан Ф. Дю Тамплю.
В 1919 году открылась первая пассажирская авиалиния в США. Авиакомпания "Mercury Air Service" совершала рейсы из Лос-Анджелеса в Сан-Диего и на остров Санта-Каталина на самолёте Junkers-Larsen JL-6.
В 1930 году состоялась закладка Горьковского автомобильного завода, который был пущен в строй в первый день 1932 года.
В 1945 году командующий обороной Гельмут Вейдлинг подписывает приказ о капитуляции Берлина.
В 1952 году началась новая эра в пассажирской авиации. В первый рейс Лондон—Иоганнесбург отправился реактивный самолёт "Комета" с 36 пассажирами на борту.
В 1964 году китайскими альпинистами покорена Шишабангма, последний к тому времени непокорённый восьмитысячник.
В 1991 году Всемирная организация здравоохранения заявила, что в 2000 году в мире будет насчитываться 40 миллионов человек, заражённых вирусом СПИДа.
В 2004 году памятник советскому солдату с девочкой на руках вернулся в Трептов-парк. Осенью 2003 года памятник был разобран и увезён на реставрацию. Капитальный ремонт 40-тонной фигуры длился полгода и обошёлся германской казне в 1,5 млн евро.
В 2011 году спецслужбы США ликвидировали террориста № 1 Усаму бен Ладена.
В 2014 году произошел пожар в одесском Доме профсоюзов.
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