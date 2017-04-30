1
мая

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 30 апреля 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

Демонстрации:

С 10:00 – Тюменский областной совет профессиональных союзов: "За достойную работу, зарплату, жизнь!" Шествие от Технопарка по улице Республики до Цветного бульвара; с 10:40 до 11:20 – митинг на Цветном бульваре.

С 11:00 - демонстрация от РОТ ФРОНТ, РКРП, Областного совета рабочих и крестьян, Областного комитета советских женщин. Шествие от Технопарка по улице Республики до Центральной площади; с 11:45 до 14:00 – митинг на Центральной площади.

11:00 -14:00 - митинг, шествие и демонстрация ЛДПР под лозунгом "Праздник Весны и Труда. Каждому россиянину рабочее место с достойной заработной платой". Площадь Единства и Согласия.

Праздничные программы:

10:00 - Центр татарской культуры встретит участников демонстрации праздничным концертом на Цветном бульваре. В программе: концертные номера в исполнении лучших исполнителей города, конкурсы и розыгрыш подарков.

10:00 - концертно-развлекательная программа на Шаимском бульваре. Всех пришедших ждут сюрпризы, игры и подарки.

10:00 - "Весенняя капель" в сквере Ветеранов энергетики, улица Одесская, 53.

12:00 – хор "Сибирское раздолье", детская студия народного танца "Сибирята", студия эстрадного вокала "Престиж", студия современной хореографии "MERET", ансамбль русской песни "Перезвоны", цирк-студия "Жар-птица". В праздничную программу включены игры, конкурсы и викторины. Самых активных участников ждут призы и подарки. Площадь жилого района Тарманы, улица Малышева, 24.

12:00 - праздничная программа "Весенний Первомай" в Доме культуры "Орфей", улица 70 лет Октября, 5-в.

12:00 - "Весна идет, весне дрогу!" на уличной площади Дома культуры "Поиск", улица Александра Пушкина, 10.

12:00 - "Весеннее настроение" в Центре культуры и искусства "Современник", улица Олимпийская, 8.

15:00 – концерт в Корабельном сквере, улица Судоремонтная, 25.

10:30, 12:00 – "Загадки природы", 11:00 – "Иван-Царевич и Серый Волк". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

19:00 – День труда в клубе Roceta, улица Мурманская, 35. Подробности здесь

20:00 - уникальная вечеринка в духе 60-х, приуроченная к полнометражному художественному фильму "Дождь. Кафе-бар Picasso, улица Одесская, 44, корп.1.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

29 апреля - 1 мая, с 10:00 - абсолютное первенство Тюменской области по интеллектуальным играм. В программе – командные виды игр ("Что? Где? Когда?", "Брейн-Ринг", "Эрудит-квартет", "Тройка", "Мультиигры", "Пентагон") и личные ("Своя игра",  интеллектуальное многоборье). Государственный аграрный университет Северного Зауралья, Рощинское шоссе, 18. Программа, контактный телефон: 8-906-827 -32-35 - Лариса Спицына.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1682 году Людовик XIV торжественно открыл Парижскую Обсерваторию.

В 1836 году началось строительство первой в России железной дороги по маршруту Петербург—Царское Село—Павловск.

В 1884 году в Чикаго начато строительство 10-этажного дома — первого небоскрёба.

В 1890 году впервые проводится международный первомайский праздник рабочими Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании и другими странами Европы.

В 1891 году первая маёвка в Санкт-Петербурге, организованная социал-демократической группой М. И. Бруснева.

В 1907 году во многих европейских столицах прошли демонстрации трудящихся по случаю праздника Первого мая, а в Варшаве в этот день объявлена всеобщая забастовка.

В 1917 году впервые в России праздник 1 Мая отмечается свободно. Активное участие в праздничных демонстрациях и митингах наряду с рабочими принимают солдаты.

В 1922 году открыта первая в России международная воздушная линия — Москва — Кёнигсберг (авиакомпания Дерулюфт — нем. Deutsche Russian Luftverkehr). В мае 1926 года авиалиния продлена до Берлина.

В 1937 году завершено строительство канала Москва—Волга.

В 1948 году провозглашено создание КНДР.

В 1960 году в районе Свердловска сбит американский самолёт-разведчик U-2, пилотировавшийся Фрэнсисом Пауэрсом.

В 1978 году в Великобритании впервые Первое мая отмечается как государственный праздник.

В 2003 году в Монголии началась приватизация земли. В соответствии с принятым парламентом страны законом, каждая монгольская семья, проживающая в городе, может получить бесплатно 0,07 га земли.

В 2004 году Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония вошли в состав Европейского союза. Это расширение — самое крупное в истории ЕС.

Теги: повестка
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