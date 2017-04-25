ДЛЯ ВСЕХ
15:00 - V Межрегиональный Кубок команд КВН Всероссийского общества инвалидов среди молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. ДК "Нефтяник", улица П, Осипенко, 1.
19:00 - спектакль "Крейцерова соната", 20:00 - "Грязнуля". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
12:00 - мемориальная церемония, посвященная 31-й годовщине со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Сквер Мужества, створ ул. Республики и ул. Минская. Контактный телефон: 8 922 476 96 46 - Анастасия Блябликова, Комитет по делам национальностей ТО.
14:00 - открытый областной семинар организаторов детского отдыха "Детский отдых - территория особого внимания". Филиал АНО ОДООЦ "Олимпийская Ребячка", 42 км Ирбитского тракта. Контактный телефон: 50-21-70 - Лариса Спицына.
14:30 - пресс-конференция с участием художественного руководителя Транссибирского арт-фестиваля Вадимом Репиным. Органный зал Тюменской филармонии, улица Республики, 34.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1803 году тысячи фрагментов метеорита, упали в районе города Л’Эгль. Событие убедило европейских учёных в существовании метеоритов.
В 1828 году Российская империя объявила войну Османской империи.
В 1912 году создан первый в русской и мировой мультипликации объёмный фильм "Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами".
В 1921 году в Лондоне на улицах появился первый полицейский патруль на мотоцикле.
В 1954 году Верховный Совет СССР утвердил указ своего Президиума о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР и внёс соответствующие изменения в Конституцию СССР.
В 1986 году произошла авария на Чернобыльской АЭС.
В 1991 году Верховный Совет РСФСР принял закон "О реабилитации репрессированных народов", в котором предусматривалась территориальная реабилитация.
В 1999 году компьютерный вирус "Чернобыль" поразил, по разным оценкам, до полумиллиона компьютеров по всему миру.
В 2003 году после 12-летнего перерыва российская экспедиция подняла триколор в центральной Арктике — на станции, расположенной на дрейфующей льдине в 150 км от Северного полюса.
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