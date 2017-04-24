ДЛЯ ВСЕХ
11:00, 14:00 - "Детство, опалённое войной". Театр кукол, улица Кирова, 56. Подробности, билеты здесь.
12:00 - открытие выставки под открытым небом "Резная мелодия Тюмени". Площадь у администрации города. Первую экскурсию по выставке проведет автор фотоснимков – известный тюменский художник, резчик по дереву, реставратор, почетный гражданин города Тюмени Вадим Шитов.
19:00 - спектакль "Олеся". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - группа "Znaki": молодой, но уже состоявшийся коллектив, исполняющий
рок-музыку в самых лучших ее традициях. FreeDom club, улица Ленина, 4. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
12:00 - пресс-конференция, приуроченная к церемонии награждения победителей и призеров федерального этапа конкурса "Славим человека труда!" УФО в Тюмени. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1792 году Руже де Лиль сочинил боевую песню для Рейнской армии. Ныне песня известна как "Марсельеза".
В 1859 году в Порт-Саиде началось строительство Суэцкого канала под руководством французского инженера и дипломата Фердинанда Лессепса.
В 1867 году японский город Токио впервые открылся для иностранной торговли.
В 1880 году основано Дальневосточное морское пароходство.
В 1931 году Фердинанд Порше основал компанию Porsche.
В 1944 году американский генерал Джордж Паттон заявил, что судьба Англии и США — "править миром".
В 1945 году встреча на Эльбе советских и американских войск.
В 1954 году американский исследовательский центр компании "Белл телефон" объявил о создании солнечных батарей.
В 1956 году в СССР отменена судебная ответственность за прогул, введённая в 1940 году.
В 1993 году на референдуме в России большинство населения поддержало политику Ельцина (за — 58,7 %), но отвергло его предложение о роспуске Верховного Совета.
В 2007 году состоялись похороны первого президента России Бориса Ельцина.
В 2015 году в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,8 Mw. Повторные землетрясения продолжались до 28 апреля. В Непале погиб 8151 человек, 17 868 ранены, пострадали 8 млн человек. В Индии 69 человек погибли и около 270 ранены, в Китае 25 погибших, 117 раненых.
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