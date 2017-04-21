ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00, 16:00 - "Цветные истории", 11:00 - "Зайкина избушка". Театр кукол, улица Кирова, 56. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Как ежик и медвежонок весну встречали", детский теневой спектакль. ТАетр "Солнце Сибири", улица П. Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
12:00 - премьера спектакля "Золушка". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
13:00, 16:00 - "Тайна звука или Знакомство с инструментами симфонического оркестра", солисты – лауреаты всероссийских и международных конкурсов, артисты Тюменского филармонического оркестра. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
14:00 - концертная программа "Пасхальный звон". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
16:00 - концертная программа "Дiвчина - весна" молодёжного ансамбля эстрадной украинской песни "Чарiвницi". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
17:00 - шоу слонов-великанов. Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
17:00 - интерактивная комедия "День Ангела" от творческого союза "НИТЬЯ". СК "Зодчий", улица Луначарского, 2, корп. 4. Подробности, билеты здесь.
18:00 - трагифарс "Зойкина квартира". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:00 - спектакль "Пули над Бродвеем". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Пионерлагерь Пыльная Радуга". FreeDom club, улица Ленина, 4. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - образовательная программа "ProfBox". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Контактный телефон: 8 922 006 54 40 - Наталья Александровна Евдокимова, менеджер проектов регионального проекта "Моя территория".
10:00 - учебные курсы для имамов мечетей мусульманских религиозных организаций Тюменской области. Центр "Дружба-Ямал". Контактный телефон: 55-66-23, 8-922-476-96-46 - Анастасия Блябликова, Комитет по делам национальностей Тюменской области.
11:00 - открытие конкурса народного творчества "Таланты Туры". Центр русской культуры, улица Камчатская, 154. Контактный телефон: 48-18-80.
11:00 - городской конкурс по робототехнике "Робомир". Участниками конкурса станут ученики школ города с 1 по 10 классы, более 20 команд. Гимназия № 21, улица Орджоникидзе, 49. Контактный телефон: 8(3452)29-7913, 8-982-906-96-66, Сизова Надежда Валерьевна, пресс-секретарь департамента образования.
17:00 - конкурс проектов "Моя идея". ДК Нефтяник, улица П. Осипенко, 1. Контактный телефон: 8 982 924 3132 - Кристина Александровна Ходос, менеджер проектов регионального проекта "Моя территория".
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1799 году в Санкт-Петербурге дано повеление Павла I о передаче Таврического дворца под казармы лейб-гвардии Конного полка.
В 1814 году в Петербурге был крупнейший в истории города праздничный салют, который прошёл по случаю заключения мира с Францией (прогремело 324 залпа).
В 1832 году Указом императора Николая I образовано Российское Министерство иностранных дел.
В 1915 году Первая мировая война: Германия расширяет использование отравляющих веществ, применяя хлор против англо-французских войск в районе города Ипр.
В 1918 году Декретом ВЦИК в России введено всеобщее военное обучение трудящихся.
В 1945 году Великая Отечественная война: в ходе Берлинской операции передовые части РККА входят в столицу III рейха и начинают готовить штурм Берлина.
В 1952 году 35 миллионов американцев стали свидетелями прямого репортажа с испытания ядерной бомбы в Неваде.
В 1969 году в Хьюстоне проведена первая пересадка глаза человеку.
В 1970 году в целях защиты окружающей среды проведена первая акция по инициативе общественности США, закреплёная позднее Генеральной Ассамблеей ООН как Международный день Матери-Земли.
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