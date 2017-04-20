ДЛЯ ВСЕХ
11:00, 13:00 - "Детство, опалённое войной". Театр кукол, улица Кирова, 56. Подробности, билеты здесь.
15:00 - "Учебные заведения старой Тюмени", публичная лекция Валерия Чупина. Литературно-краеведческий центр, улица Первомайская, 14.
17:00 - "Библиосумерки - 2017" - ежегодная Всероссийская акция в поддержку книги и чтения. 17:05 - экологическая игра "Пусть всегда будет чистой Земля", 17:05 - мастер-класс по изготовлению поделок "Красота своими руками"; 18: 35 - встреча с волонтёрами тюменского арктического отряда "Романтика о. Белый". Тюменская областная детская научная библиотека имени К.Я. Лагунова", улица Тульская,4/3 (для журналистов контактный телефон: 32-15-95 - Ольга Борисовна Токарева).
18:30 - правовой семинар для фрилансеров проведет Павел Смирнов – юрист, кандидат философских наук, председатель совета директоров юридической компании "Акцепт", доцент ТГИК, член Общественной палаты Тюменской области, советник Почетного Генерального консула Республики Беларусь в РФ. Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
19:00 - спектакль "Ханума". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Шесть блюд из одной курицы". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Never-Opened-Doors" - самый хард-металкорный ивент этой весны! FreeDom club, улица Ленина, 4. Подробности, билеты здесь.
20:00 - Всероссийская акция "Библионочь-2017". Тюменская областная научная библиотека имени Д.И. Менделеева, улица Орджоникидзе, 59. Контактный телефон: 8 912 998 57 65 - Ольга Борисовна Адамович, директор ТОНБ.
21:00 - ITALO BEST HITS. Итальянская дискотека 80-х. Марчелло. Ма. 2,5 часа живого звука, исполнение самых знаменитых популярных хитов Альбано, Пупо, Рики Повери, Рикардо Фольи и не только. К-Тз "Золотые ворота Сибири", улица Герцена, 87. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - конкурс "Театр фронтовой песни". ДК "Водник", улица Судоремонтная, 1А. Контактный телефон: 45-93-44.
11:00 - областная выставка технического творчества и робототехники. Центр науки, экологии и техники Дворца творчества и спорта "Пионер", улица Геологоразведчиков, 6А. Контактный телефон: 8-912-928-15-28 – Алина Волкова, координатор по работе со СМИ.
13:00 - первенство Тюменской области по волейболу среди девушек 2003-2004 г.р. Второй тур. СОК "Здоровье", улица Газовиков, 11. Контактный телефон: 28-33-93, доб. 8, 8 904 490 91 01 - Наталья Валериевна Чумакова, специалист по проведению спортивных мероприятий ВК "Тюмень".
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1782 году король Буддха Йодфа Чулалоке основал новую столицу Сиама, известную европейцам как Бангкок.
В 1918 году советское правительство распустило Национальный парламент мусульман Внутренней России и Сибири (Милли меджлис).
В 1946 году после длительного перерыва вновь начинаются богослужения в Троице-Сергиевой Лавре.
В 1955 году организована научно-исследовательская станция "Северный полюс-5" под руководством Н. А. Волкова и А. Л. Соколова.
В 1964 году при неудачной попытке запуска американского навигационного спутника "Транзит-5В" с ядерной энергетической установкой SNAP-9A на борту, находившиеся в ней 950 граммов плутония-238 рассеялись в земной атмосфере, вызвав существенное повышение естественного радиационного фона.
В 2000 году Госдума России ратифицировала договор о полном прекращении ядерных испытаний.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru