ДЛЯ ВСЕХ
11:00 - ярмарка вакансий на базе Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Рощинское шоссе, 18.
19:00 - Александра Вайдлих (Швейцария): органная музыка. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - AROUND THE WORLD IN 80 DAYS - большой сольный концерт трио из Екатеринбурга. "Дом печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
19:00 - MYSTERIA MORTIS. FreeDom club, улица Ленина, 4. Подробности, билеты здесь.
20:00 - Леонид Агутин и Анжелика Варум. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
15:00 - заседание пресс-клуба "НЕФОРМАТ" на тему: "Дорогое слово" - как не обжечься на рекламе долевок". Пресс-центр Тюменской областной научной библиотеки им. Менделеева, улица Орджоникидзе, 59, 2 этаж. Контактный телефон: 49 01 22 – Ольга Крюкова.
16:00 - городской конкурс "Лучший школьный повар". Гимназия № 16 города Тюмени, улица Парфенова, 19). Контактный телефон: 8 (3452)29-7913, 8 982 906 96 66 - Надежда Валерьевна Сизова.
18:30 - смотр творческих коллективов в рамках публичных слушаний. Отчетный концерт "Звёздная палитра планеты творчества". ДК "Торфяник", улица Малышева, 26). Контактный телефон: 45-83-28.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1656 году в России появляются медные деньги (взамен серебряных).
В 1841 году опубликован первый в истории литературы детективный рассказ - "Убийство на улице Морг" Эдгара По.
В 1902 году супруги Мария и Пьер Кюри получили чистый радий.
В 1910 году комета Галлея максимально приблизилась к Земле.
В 1933 году издательство "Молодая гвардия" по инициативе Максима Горького приступило к выпуску серии "Жизнь замечательных людей". Первой была напечатана книга "Генрих Гейне" Александра Дейча.
В 1934 году - первое присвоение звания Герой Советского Союза семерым лётчикам (М. В. Водопьянов, И. В. Доронин, Н. П. Каманин, С. А. Леваневский, А. В. Ляпидевский, В. С. Молоков, М. Т. Слепнев), спасшим экипаж парохода "Челюскин".
В 1942 году закончилась Московская битва (1941—1942) Великой Отечественной войны.
В 1983 году запущен пилотируемый космический корабль "Союз Т-8".
В 1988 году в Москве заложен первый в СССР бейсбольный стадион.
В 2001 году Китай официально исключил гомосексуальность из перечня психических заболеваний.
В 2010 году произошел взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе у побережья США, переросший в техногенную катастрофу.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru