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ДЛЯ ВСЕХ
18:30 - семинар для родителей и педагогов "Безопасность современных детей" проведет Роберт Туйкин – создатель компании "Вершитель" (vershitel.ru), психолог-консультант в области детско-родительских отношений с опытом работы более 20 лет. Автор тренингов и программ по самоопределению и самостоятельности для детей и подростков. В прошлом возглавлял спасательные операции, сотрудник СКЛИФа. Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
19:00 - "Победила я" — социальный спектакль по одноименной пьесе Ярославы Пулинович. Театр "Солнце Сибири", улица П. Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - ежегодная профориентационная акция "Моя профессия - моё будущее". ЦЗН, улица Республики, 204 "В", корп. 3. Контактный телефон: 27-33-67, 8-902-813-43-77, Садырина Светлана Юрьевна, начальник отдела информационного обеспечения ГАУ ТО ЦЗН г. Тюмени и Тюменского района.
11:00 - пресс-конференция "О реализации государственной программы Тюменской области "Развитие ветеринарной службы" до 2020 года". Участники: специалисты Управления ветеринарии Тюменской области , члены Общественного совета при Управлении ветеринарии Тюменской области. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Контактный телефон: (3452) 75-21-60, 382-260, 382-262.
16:00 - открытие первого IT-инкубатора в Тюменской области. Ул. 30 лет Победы, 81а, корп.1. Контактный телефон: 7-912-386-70-01, Фролова Екатерина "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области".
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1492 году Христофор Колумб подписал контракт с Испанией с обязательством открыть новый путь в Индию.
В 1722 году Пётр I ввёл в Российской Империи подать на ношение бороды в размере 50 рублей в год.
В 1891 году Александр III подписал Рескрипт о строительстве Великого Сибирского пути (Транссиба).
В 1968 году в СССР впервые вышла в эфир телепрограмма "В мире животных", которую тогда вёл Александр Згуриди.
В 1986 году принято постановление ЦК КПСС "Об основных направлениях ускорения решения жилищной проблемы в стране", согласно которому каждая семья должна была иметь отдельную квартиру или дом к 2000 году.
В 1992 году за Россией закреплены два официальных названия — "Российская Федерация" и "Россия".
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