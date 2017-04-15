16
апреля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 15 апреля 2017
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ДЛЯ ВСЕХ

10:30, 12:00 - спектакль "Как на Машу зубки обиделись", 11:00 - "Вокруг света за 60 минут". Театр кукол, улица Кирова, 56. Подробности, билеты здесь

11:00 - спектакль "Кот в сапогах". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

11:00 - спектакль "Умная собачка Соня". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

12:00, 15:00 - экскурсия на двухэтажном автобусе "Тюмень: наши святыни". Автобус отправляется от музея "Городская Дума", улица Ленина, 2. Запись на экскурсию по телефону: 8 (3452) 45-35-90.

15:00 - "От дуэта до октета: камерные ансамбли ТГСО". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

16:00 - шоу "Гиганты Африки". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.

18:00 - "Он, Она, окно, покойник". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

18:00 - концерт учеников и преподавателей Romantic Sound. Ресторан "Склад №1", улица Республики, 42/3.

19:00 - Нью-Йорк глазами известного тюменского экскурсовода и краеведа Николая Дробунина. Тайм-кафе "Пятый угол", улица Республики, 5а.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1518 году впервые обменялись дипломатическими посланиями русский великий князь Василий III и французский король Франциск I.

В 1863 году во Франции спущена на воду "Plongeur" (с фр. — "Ныряльщик") — самая большая подводная лодка XIX века.

В 1905 году создан первый в России профсоюз — Союз рабочих печатного дела.

В 1906 году завершена прокладка подводного кабеля между США и Китаем.

В 1922 году подписан советско-германский Рапалльский договор. Установление дипломатических отношений между СССР и Германией.

В 1945 году - потопление немецкого транспорта "Гойя" советской субмариной "Л-3". В кораблекрушении погибло более 6000 человек, сделав его одной из крупнейших катастроф на море.

В 1962 году организована научно-исследовательская станция "Северный полюс-11" под руководством Н. Н. Брязгина.

В 2011 году вступил в действие договор о безвизовом пересечении границы между РФ и Турцией по общегражданским и служебным паспортам.

В 2014 году — крушение парома "Севоль" у юго-западного побережья Южной Кореи, погибли 304 человека.

Теги: история , повестка
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