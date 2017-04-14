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ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - спектакль "Дюймовочка", 11:00 - "Три поросенка". Театр кукол, улица Кирова, 56. Подробности, билеты здесь.
11:00 - спектакль "Волшебный горшочек", сказочная история для детей. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
11:00 - благотворительная акция "Цвет культуры" Дворца культуры "Нефтяник" и общественной организации многодетных семей Тюменской области "Радость". В рамках концерта будет организован сбор средств в пользу талантливых детей из многодетных семей. Все вырученные деньги направят на приобретение музыкальных инструментов. ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1 (для журналистов контактный телефон: 28-32-26, Савина Ю.А.).
12:00, 16:00 - шоу "Гиганты Африки". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
12:00 - ланч-театр: "Как Фёдор дочь Кощееву умкнул!" Театр "Солнце Сибири", улица П. Осипенко, 81. Подробности здесь.
12:00 - "Танцы народов Тюменской области". Выступят 11 ведущих танцевальных коллективов. ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
16:00 - открытый Кубок Тюменской области по бодибилдингу. ДТС "Пионер", улица Челюскинцев, 46.
17:00 - "Весенняя Гармония", отчетный концерт школы искусств "Гармония". ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Билеты здесь.
18:00 - "Мольер". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Вечера на хуторе близ Диканьки". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - выступление ансамбля танца "Зори Тюмени". Тюменская филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
18:00 - международное файт-шоу "Эра чемпионов", в рамках которого состоятся 13 бескомпромиссных поединков по правилам К-1 и ММА. СК "Центральный", улица Орджоникидзе, 60/1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - группа "Ободзинский жив" с концертной программой "Эти глаза напротив". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
20:00 - "Курара" - вся уральская музыка в одном флаконе. "Дом Печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - день семьи в Центре профориентации. ЦЗН, улица Республики, 204В, корп. 3. Контактный телефон: 27-33-67, 8-902-813-43-77, Светлана Юрьевна Садырина.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1784 году мистер Россо и 10-летний мальчик-барабанщик взлетели на воздушном шаре с площади в Дублине, (Ирландия), совершили двухчасовой полёт и приземлились в Рэтоуте. Во время полёта мальчик около часа выбивал на барабане дробь, чтобы указать местонахождение аэростата собравшейся толпе зрителей. Это был первый в Великобритании пилотируемый полёт на воздушном шаре.
В 1877 году итальянский изобретатель Энрико Форланини поднял в воздух прото-вертолёт.
В 1891 году американский изобретатель Томас Эдисон провёл общественную демонстрацию своего кинетоскопа, машины движущегося изображения.
В 1912 году в результате столкновения с айсбергом в первом же рейсе затонул пассажирский пароход "Титаник". Погибли 1496 человек.
В 1926 году постановлением Президиума ЦИК СССР определены границы северных полярных владений России.
В 1942 году в блокадном Ленинграде восстановлено движение трамваев.
В 1971 году восстановлено телефонное сообщение между Англией и Китаем, прерванное за 22 года до этого.
В 1993 году создана нефтяная компания ЮКОС.
В 2005 году в Российской Федерации вступил в силу закон "Об ограничении розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе", в соответствии с которым за распитие пива в общественных местах положен штраф.
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