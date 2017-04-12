ДЛЯ ВСЕХ
10:30 - встреча "Управление личной репутацией". DoubleTree by Hilton Hotel, улица Орджоникидзе, 46.
10:00, 12:00 - спектакль "Детство, опалённое войной". Театр кукол, улица Кирова, 56. Билеты здесь.
17:00 - интерактивная лекция для школьников и студентов "Финансы: вопрос личного значения". Ольга Викторовна Гроо – начальник дополнительного офиса №15 ПАО "Запсибкомбанк". Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1.
18:00 - чемпионат России по скалолазанию: финал в лазании на трудность. Легкоатлетический манеж, улица Луначарского, 12.
18:30 - СлонСобирает: "Сервис как инструмент маркетинга". Медиаполис, улица Чернышевского, 2а, к 12. Подробности здесь.
19:00 - спектакль-квартирник, посвященный творчеству Владимира Высоцкого. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Бранденбургский концерт № 6. Посвящение И.С. Баху. Филармония, лица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Три товарища", "Академия смеха". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - ЗАКАТ 99.1. FreedDom Club, улица Ленина, 4. Подробности, билеты здесь.
20:00 - концерт московской трибьют-группы "Чёрный Квадрат" с хитами Виктора Цоя и группы "Кино". Коммерческий трактир "Склад N1", улица Республики, 42. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - заседание общественного совета при департаменте АПК. Тюмень, улица Хохрякова, 47. Контактный телефон: (3452)462-132, Шефер Инна Александровна.
10:00 - рабочая группа "Социальная справедливость" проведет круглый стол на тему "Повышение контроля за качеством оказания медицинских услуг в Тюменской области". Состав аудитории: эксперты ОНФ, страховые организации, ТФОМС, представители профильных департаментов здравоохранения, представители пациентских организаций, потребители медицинских услуг, СМИ и др. ОНФ, улица Уральская, 60.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1814 году в Гиссенском университете получил степень доктора философии 13-летний Карл Витте, ставший (и до сих пор являющийся) самым юным доктором наук.
В 1934 году в Саратове обрушился строящийся железнодорожный мост через Волгу. Утонуло около 150 человек.
В 1944 году войсками 51-й армии освобождён Симферополь, а в 1945 году в этот день войска 2-го и 3-го Украинских фронтов заняли Вену.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru