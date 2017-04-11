ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 14:00 - спектакль "Приключения Незнайки и его друзей". Театр кукол, улица Кирова, 56. Билеты здесь.
18:00 - матч первенства России по футболу среди команд ФНЛ "Тюмень" - "Мордовия" (Саранск). Стадион "Геолог".
19:00 - ансамбль "Sunrise": "Все о любви". Филармония, лица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "С любимыми не расставайтесь". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Я Немо" - история простого парня из Красноярска, который решил проделать нелёгкий путь из провинциального гаража на столичный стадион. "Дом Печати", улица П. ОСипенко, 81. Породности, билеты здесь.
21:00 - чемпионат России по скалолазанию: финал в лазании на скорость. Легкоатлетический манеж, улица Луначарского, 12.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция "Первоцветы Тюменской области. Охрана и восстановление популяции". Участники: Иванова Марина Юрьевна — главный специалист-эксперт отдела геологического водного надзора и надзора в сфере охоты Управления Росприроднадзора по Тюменской области; Лиховидова Татьяна Фёдоровна - главный специалист отдела особо-охраняемых природных территорий департамента недропользования и экологии Тюменской области; Глазунов Валерий Александрович - кандидат биологических наук; Хозяинова Наталья Владимировна - кандидат биологических наук. дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Контактный телефон: 8 (3452) 59 52 47 – Ирина Шемякина.
14:00 - День космонавтики в "Космосе". В рамках мероприятия состоится открытие художественной выставки "Космос НАШ", публичная защита проектов конкурса грантов на постановку спектаклей для молодежных театров. МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Контактный телефон: 8 922 044 40 13 – Наталия Лукашук.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1861 году в Российской империи издан Указ "Об учреждении в Санкт-Петербурге Александровской больницы для рабочего населения в память 19 февраля 1861 г."
В 1903 году в Лондоне на маршрут вышел первый в мире городской автобус с двигателем внутреннего сгорания.
В 1918 году издан декрет Совнаркома "О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской Социалистической Революции".
В 1919 году в Советской России прошёл первый Коммунистический субботник: на станции Москва-Сортировочная были отремонтированы 3 паровоза.
В 1961 году состоялся первый в мире полёт человека в космос, осуществлённый Юрием Гагариным на советском космическом корабле "Восток". В этот же день советская подводная лодка К-19 чуть не столкнулась с первой в мире американской атомной подводной лодкой SSN-571 "Nautilus". При манёвре уклонения К-19 ударилась носом о грунт.
В 1975 году впервые экспериментально подтверждён феномен осознанного сновидения британским психологом Кейтом Хирном в его лаборатории в Университете Халла, Англия. В память об этом событии празднуется Международный день осознанных сновидений.
В 1981 году в космос стартовал космический корабль Колумбия. Первый пилотируемый полёт по программе Спейс Шаттл.
В 1985 году с конвейера Горьковского автозавода сошёл миллионный экземпляр "Волги" ГАЗ-24.
В 1992 году под Парижем открылся "Евро-Диснейленд".
В 1995 году запущен каталог "Yahoo!", быстро ставший одним из самых популярных в мире.
В 1997 году случился пожар в кафедральном соборе Иоанна Крестителя, где находится Туринская плащаница. В последнюю минуту реликвия спасена от огня.
В 2014 году в этот день началось противостояние в Славянске, ставшее первым сражением войны на Донбассе.
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