ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - Александр Малинин с новой программой "Миллион нежных слов". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - питерская группа "Щенки" в клубе ROCKETA, улица Мурманская, 35.
20:00 - Jazz Jam Session. Fabric bar, улица Молодежная, 74/4.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция "Подведение итогов военного призыва на военную службу в Тюменской области. Задачи, стоящие перед военным комиссариатом области при проведении весеннего призыва" с участием военного комиссара Тюменской области Александра Моторина. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1722 году по указу Петра I в Санкт-Петербурге начались систематические наблюдения за погодой.
В 1907 году Пётр Столыпин изложил в Думе проект земельной реформы.
В 1912 году британский лайнер "Титаник" вышел из Саутгемптонского порта в своё первое и последнее плавание.
В 1944 году Одесса освобождена от германской оккупации в ходе Одесской операции.
В 1955 году между СССР и КНР подписано соглашение о строительстве в Китае циклотрона и ядерного реактора.
В 1972 году подписана международная Конвенции о запрещении бактериологического оружия.
В 1992 году произошла резня армян азербайджанцами в Мараге.
В 2010 году - катастрофа Ту-154 в Смоленске: погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский и другие видные деятели государства.
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