10
апреля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 09 апреля 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - Александр Малинин с новой программой "Миллион нежных слов". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - питерская группа "Щенки" в клубе ROCKETA, улица Мурманская, 35.

20:00 - Jazz Jam Session. Fabric bar, улица Молодежная, 74/4.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:00 - пресс-конференция "Подведение итогов военного призыва на военную службу в Тюменской области. Задачи, стоящие перед военным комиссариатом области при проведении весеннего призыва" с участием военного комиссара Тюменской области Александра Моторина. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1722 году по указу Петра I в Санкт-Петербурге начались систематические наблюдения за погодой.

В 1907 году Пётр Столыпин изложил в Думе проект земельной реформы.

В 1912 году британский лайнер "Титаник" вышел из Саутгемптонского порта в своё первое и последнее плавание.

В 1944 году Одесса освобождена от германской оккупации в ходе Одесской операции.

В 1955 году между СССР и КНР подписано соглашение о строительстве в Китае циклотрона и ядерного реактора.

В 1972 году подписана международная Конвенции о запрещении бактериологического оружия.

В 1992 году произошла резня армян азербайджанцами в Мараге.

В 2010 году - катастрофа Ту-154 в Смоленске: погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский и другие видные деятели государства.

 

Теги: повестка
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