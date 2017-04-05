ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - ярмарка вакансий рабочих мест в сфере общественного питания. ЦЗН Тюмени и Тюменского района, улица Республики, 204в, корп.3 (для журналистов тел.: 27-33-67, 8-902-813-43-77, Светлана Юрьевна Садырина).
11:00 - "Детство, опалённое войной", литературно-музыкально-пластическая композиция. Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
16:00 - "Волшебные сны принцессы Флорины". Концерт по мотивам французских сказок. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
16:30 - "Медиаполигон: Тюмень-24". Мастер-класс Виталия Лейбина "Как написать материал, чтобы он попал в федеральное издание?" Молодежный театральный центр "Космос", улица Республики, 165а. К участию приглашаются все желающие по предварительной регистрации.
19:00 - "О, Русь, малиновое поле!" Государственный академический Рязанский русский народный хор имени Е.Попова. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Смешные деньги". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
9:45 - 20:20 - пресс-тур "Современные формы и методы работы с семьей и детьми. Служба инспекторов по охране детства". Встреча журналистов по адресу: Центр социальной помощи семье и детям "Семья", улица Амурская, 150. Контактный телефон: 20-16-74, Кустова Ирина. Для СМИ обязательна аккредитация!
11:00 - XVI Спартакиада журналистов Тюменской области по пулевой стрельбе. Тир РОСТО Контактный телефон 8-904-476-50-45, Ольга Юрьевна Ячневская.
12:00 - итоговая пресс-конференция проекта "Медиаполигон: Тюмень-24". Участники: Виталий Лейбин, главный редактор журнала "Русский репортер"; Наталья Телегина, продюсер по спецпроектам журнала "Русский репортер"; Константин Мильчин, редактор журнала "Русский репортер", литературный критик; Алиса Плюхина, куратор направления "Текст"; Александра Оверченко, руководитель пресс-службы проекта. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Аккредитация по телефону: 8-922-045-35-90.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1199 году во время войны с Францией погибает Ричард Львиное Сердце, английский король.
В 1580 году в Британии дрожание земли разрушило некоторые лондонские церкви, включая старый Собор Святого Павла.
В 1748 году обнаружены руины Помпей.
В 1896 году в Афинах состоялось открытие первых современных Олимпийских игр.
В 1899 году в Москве пущен первый трамвай.
В 1909 году заключено Соглашение между Россией и Турцией о независимости Болгарии.
В 1924 году начался первый кругосветный перелёт с посадками на двух американских самолётах Дуглас "Уорлд крузер".
В 1927 году Ленинградская телефонная станция приступает к массовой установке телефонов-автоматов.
В 1950 году секретным постановлением Совета Министров СССР спецпоселенцы начали считаться сосланными навечно.
В 1972 году состоялся запуск искусственного спутника Земли "Космос-484" с целью изучения солнечного и космического излучений.
В 1999 году в югославском Алексисе бомбами НАТО разрушен мирный квартал.
В 2010 году в этот день начался государственный переворот в Киргизии, так называемые Апрельские события.
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