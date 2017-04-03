ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - Евгений Гришковец "+1". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Ритмы планеты". Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова продолжает гастрольный тур по России. ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Старший сын". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:30 - "Медиаполигон: Тюмень-24". Лекция Сергея Мирзова "Судебные иски в сторону СМИ: как не получить статью за статью". МТЦ "Космос", Республики, 165а. К участию приглашаются все желающие по предварительной регистрации.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция "Итоги работы нефтедобывающего комплекса Тюменской области". Участники: директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанна Злобина и начальник управления недропользования Антон Климович. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Аккредитация по тел.: (3452) 75-21-60, 382-260, 382-262.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1147 году князь Суздальский Юрий Владимирович Долгорукий устроил великий пир в честь своего союзника князя Новгород-Северского Святослава Ольговича. Проходило пиршество в никому до того времени не известной Москве, что послужило причиной первого упоминания этого города в Ипатьевской летописи.
В 1558 году Иван Грозный дал право купцам Строгановым использовать все невозделанные земли в бассейне Камы.
В 1785 году английский изобретатель Эдмунд Картрайт получает патент на механический ткацкий станок с ножным приводом.
В1786 году императрица Екатерина II издала указ о запрещении "пускать шары в предупреждение пожарных случаев и несчастных приключений", долго препятствовавший развитию воздухоплавания в России.
В 1850 году Лос-Анджелес стал городом.
В 1919 году в Италии открыта пассажирская авиалиния Рим — Неаполь на дирижаблях.
В 1949 году в Вашингтоне США, Бельгия, Великобритания, Голландия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Норвегия, Португалия и Франция подписали Североатлантический договор — на свет появилось НАТО.
В 1983 году состоялся первый полёт американского космического челнока "Челленджер".
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