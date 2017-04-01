ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Загадки природы", 11:00 - "Наш необыкновенный концерт". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Приключения в Изумрудном Городе". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Умная собачка Соня", 14:00 - "Река возвращается". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
Чемпионат России по биатлону. 2 апреля, 12:00 – эстафета 4х6 км (женщины), 14:00 – масс-старт 15 км (мужчины). Развлекательная программа в "Жемчужине Сибири" предусмотрена во время чемпионата России по биатлону 1 и 2 апреля в 12:00. До и после гонок, в перерывах между ними поднимать настроение гостям соревнований будут ведущий Александр Сазонов, певцы, диджеи, танцоры, аниматоры. Без розыгрыша призов не обойдется. Среди артистов фольклорный ансамбль "Вересинка", вокальное женское трио Sound, Максим Макаров (электрогитара), дуэт AkBoys, вокальный мужской квартет "Космос", диджей Павел Нор, брейк-данс-команда Soul Force, барабанное шоу, группа ROCKindaHOUSE (Екатеринбург). Также номера готовит Федерация черлидинга Тюменской области. Билеты на Чемпионат - в кассе Легкоатлетического манежа, а также на сайте.
12:00 - Московский театр кошек Юрия Куклачёва. Владимир Куклачёв - "Страна Кошландия". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
12:00, 16:00 - шоу "Гиганты Африки". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
14:00 - 17:00 - акция-флешмоб "Аутизм: зажги синим!" 2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Время проведения. Цветной бульвар (нулевой километр).
14:00 - концертная программа "Весеннее откровение". В программе концерта: стихотворения, украинский юмор, песни на украинском и русском языке в исполнении солистов и хора украинской песни "Дзвони душі" и хора "Молодая душа". ДНК "Строитель", улица Республики, 179.
14:30 - бесплатное вводное занятие курса по продвижению для творческих людей. Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
18:00 - "Гроза". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - концерт для виолончели с оркестром Антонина Дворжака исполнят Тюменский филармонический оркестр и Александр Рамм (виолончель). Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - межрегиональный поэтический фестиваль "Жажда Слова". На одной сцене соберутся неординарные поэты разных городов России: Лёха Никонов (Питер), Владимир Ордовский (Новый Питер), Павел Пивоваров (Екатеринбург), Владимир Богомяков (Тюмень), Соня Минаева (Питер) и многие другие. FreeDom club, улица Ленина, 4. Подробности, билеты здесь.
19:00 - суперкомедия "Мужики не танцуют стриптиз". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Джипси Трио Сергея Пустуева. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
19:30 - "Мамаша Кураж и ее дети". "Дом Печати", улица П. Осипенко, 81.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1718 году Пётр I создаёт в Русском царстве Тайную канцелярию для расследования особо важных государственных преступлений.
В 1769 году в ходе русско-турецкой войны русские войска отбили у турок город Таганрог.
В 1834 году в Санкт-Петербурге на Обводном канале возле Александро-Невской лавры под руководством Павла Шиллинга осуществлён взрыв подводной электрической мины.
В 1912 году лайнер "Титаник" вышел в море для проведения ходовых испытаний. Они прошли успешно.
В 1950 году организована научно-исследовательская станция "Северный полюс-2" под руководством Михаила Михайловича Сомова.
В 1966 году советский спутник "Луна-10" стал первым в мире космическим аппаратом, облетевшим Луну.
В 1990 году в СССР принят Закон "Об усилении ответственности за посягательства на национальное равноправие граждан и насильственное нарушение единства территории Союза ССР".
В 1996 году Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали договор о создании Сообщества России и Белоруссии (позднее — Союз Беларуси и России).
В 2012 году под Тюменью разбился пассажирский самолёт ATR-72, следовавший в Сургут. На борту лайнера авиакомпании UTair находились 39 пассажиров и четверо членов экипажа. При крушении самолёта выжили 12 человек. 31 человек, в том числе все члены экипажа, погибли.
В 2014 году высший суд Австралии официально признал возможность людям определять свой пол как неопределённый.
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