[Menu_ДЛЯ ВСЕХ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]
ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - XI спартакиада трудовых коллективов Тюменской области по легкой атлетике. Легкоатлетический манеж, тел.: 8-912-925-47-12 - Татьяна Анатольевна Парфенова.
10:30, 12:00 - "Игрушки", 11:00 - "Маша и медведь". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - мюзикл "Бременские музыканты". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
11:30 - первенство Тюменской области по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет и юниоров и юниорок до 21 года. СК "ЦОП "Тюмень-дзюдо", улица Валерии Гнаровской, 1 (для журналистов телефон: 290-537, доб.777, Елена Вакушина).
Чемпионат России по биатлону. 1 апреля, 12:00 – масс-старт 12,5 км (женщины), 14:00 – эстафета 4х7,5 км (мужчины); 2 апреля, 12:00 – эстафета 4х6 км (женщины), 14:00 – масс-старт 15 км (мужчины). Развлекательная программа в "Жемчужине Сибири" предусмотрена во время чемпионата России по биатлону 1 и 2 апреля в 12:00. До и после гонок, в перерывах между ними поднимать настроение гостям соревнований будут ведущий Александр Сазонов, певцы, диджеи, танцоры, аниматоры. Без розыгрыша призов не обойдется. Среди артистов фольклорный ансамбль "Вересинка", вокальное женское трио Sound, Максим Макаров (электрогитара), дуэт AkBoys, вокальный мужской квартет "Космос", диджей Павел Нор, брейк-данс-команда Soul Force, барабанное шоу, группа ROCKindaHOUSE (Екатеринбург). Также номера готовит Федерация черлидинга Тюменской области. Билеты на Чемпионат - в кассе Легкоатлетического манежа, а также на сайте.
12:00 - "Смеходень" в центре развлечений "Третья планета". Галерея "Вояж", улица Герцена, 94, 3 этаж. Вход свободный.
12:00, 16:00 - шоу "Гиганты Африки". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
13:00 - Tyumen Banked Slalom. Центр спорта и отдыха "Воронинские горки" (для журналистов тел.: 695-158 (доб.20), 8-922-485-00-50 - Елизавета Юрьевна Горяева).
15:00 - матч первенства России по футболу среди команд ФНЛ "Тюмень" - "Химки". Стадион "Геолог" (для журналистов - тел. 69-00-91 (вн. 1157), Василий Валерьевич Коньков).
15:00 - юбилей СОШ №73 "Лира". ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1 (для журналистов тел. 8-982-900-28-84, Миколенко О.Ю.)
18:00 - читка "Бункер" по пьесе "Блонди" Дмитрия Богославского. "Дом Печати", улица П. Осипенко, 81, 5 этаж. Подробности здесь.
18:00 - "Одолжите тенора". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Антоха МС. "Дом Печати", ул. П. Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Moto Party Hard. На сцене - "Пегас" и DRINKING PUMPKINS. Клуб Rocketa, улица Мурманская, 35.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1778 году новоорлеанский бизнесмен Оливер Поллок (англ. Oliver Pollock) придумал знак доллара — $.
В 1803 году французское правительство запрещает давать детям имена, которых нет в календаре.
В 1875 году английская "Таймс" становится первой в мире газетой, опубликовавшей недельный прогноз погоды.
В 1889 году в Чикаго появилась в продаже первая посудомоечная машина, созданная Джозефиной Кокрейн.
В 1923 году после 5-летнего перерыва возобновлён выпуск журнала "Огонёк".
В 1933 году в нацистской Германии проходит общенациональный однодневный бойкот еврейских фирм и магазинов.
В 1940 году в Нью-Джерси впервые демонстрируется электронный микроскоп.
В 1976 году Стив Джобс и Стив Возняк основывают Apple Computer Company.
В 1985 году в Москве арестован директор универмага "Сокольники" Владимир Кантор. При обыске у него было изъято ценностей на сумму 613 589 рублей.
В 1995 году на базе 1-го канала Останкино началось вещание "Общественного российского телевидения", ныне — Первый канал.
В 1997 году президент Ельцин подписывает указ о том, что все российские чиновники должны ездить на российских автомобилях. Идею указа подсказал ему только что назначенный на пост вице-премьера Борис Немцов.
В 2004 году Федеральным управлением авиации США была выдана самая первая в мире лицензия для осуществления полётов на орбиту — для частного управляемого космического корабля "SpaceShipOne". в этот же день открылась почта Gmail от Google.
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