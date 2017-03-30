[Menu_ДЛЯ ВСЕХ_ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]
ДЛЯ ВСЕХ
9:15 - Мастер-завтрак: Налоги. Ледниковый период. Деловое кафе tmn, улица Республики, 26. Подробности здесь.
11:00 - открытие "Медиаполиса" - уникальное пространство для создателей контента (фото, видео, графики,инфографики. Улица Чернышевского 2а. Подробности здесь.
11:00 - мастер-класс по сольному народному пению. ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
15:00 - Деловой полдник. "БалканГриль", улица 50 лет Октября, 3. Подробности здесь.
18:00 - встреча российских биатлонистов с болельщиками. В программе пресс-конференция, автограф-сессия и фотосеcсия. Участники: Евгений Гараничев, Алексей Волков, Дарья Виролайнен, Дмитрий Елхин, Петр Пащенко и члены паралимпийской сборной России – Станислав Чохлаев и Олег Колодийчук. ТРЦ "Премьер", улица 50 лет ВЛКСМ, 63, 3-й этаж.
18:00 - авторский вечер известного швейцарского писателя Йенса Штайнера. Он представит тюменцам свою последнею книгу "Человек с незаметным прошлым" и обсудит с ними тенденции современной европейской литературы. Отель "Евразия", зал "Континенталь", улица Советская, 20. Вход свободный.
19:00 - "Ханума". ТБДТ, улица Республики, 129.
19:00 - "Река возвращается". Автор В. Шергин, по мотивам романа А. Омельчук. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Мастер и Маргарита" - трагикомические фантазии по мотивам романа М. Булгакова. ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Честный [Тимур Гатиятуллин]. FreeDom club, улица Ленина, 4. Подробности, билеты здесь.
20:00 - ДДТ. История Звука. СК "Центральный", улица Орджоникидзе, 60. Подробности, билеты здесь.
22:00 - Twin Colour "Интеллигентно". Много всего "около джаза": от хип-хопа и соула, до боссы и хауса. Все, что я люблю. Просто-Бар "Еда", улица Кирова, 26. Вход свободный.
Вход: свободный
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - V Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества "Роза ветров в Тюмени". ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Тел. 8-982-900-28-84, Миколенко О.Ю.
12:00 - пресс-конференция "Итоги работы и перспективы реализации полномочий Государственной жилищной инспекции Тюменской области" с участием начальника Государственной жилищной инспекции Тюменской области Ларисы Боровицкой. дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Аккредитация по тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43.
12:00 - совещание с руководителями и специалистами органов управления агропромышленного комплекса администраций муниципальных районов "Состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса Тюменской области в 2017 году". Винзили, мкрн "Пышминская долина", ул. Агротехническая (26 км объездной автодороги Тюмень-Омск). Тел. (3452)462-132, Инна Александровна Шефер.
13:00 - первенство Тюменской области по волейболу среди юношей 2005-2006 г.р. СОК "Здоровья", улица Газовиков, 11. Тел.: 28-33-93, доб. 8, 8-904-490-91-01, Наталья Валериевна Чумакова.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1856 году евреям запрещается служить в российском флоте.
В 1889 году состоялось официальное открытие Эйфелевой башни. Конструктор башни Гюстав Эйфель водрузил на вершине башни французский флаг. Взбираться наверх тогда приходилось по ступенечкам.
В 1901 году выпускается первый автомобиль "Mercedes-Benz".
В 1917 году США покупают у Дании Виргинские острова за 25 млн $.
В 1936 годы в Мюнхене открывается "Выставка дегенеративного искусства" (сюрреализм, импрессионизм, абстракционизм и т. д.).
В 1940 году двенадцатой советской республикой стала Карело-Финская ССР, когда к Карельской АССР были присоединены после советско-финской войны финские территории (просуществовала в этом статусе до 1956 года, ныне Республика Карелия в составе РФ).
В 1954 году СССР обратился к НАТО с инициативой принять его в члены организации. Североатлантический альянс через некоторое время отверг это предложение.
В 1965 году дала ток первая в СССР Паужетская экспериментальная геотермальная электростанция (Камчатка).
В 1991 году на референдуме в Грузии 90 % населения голосует за независимость.
В 1999 году вышел в свет один из самых знаменитых научно-фантастических фильмов — "Матрица".
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