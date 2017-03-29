[Menu_ДЛЯ ВСЕХ_ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]
ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 14:00 - спектакль "Африкана-на-на". Театр кукол, улицав Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
12:00 - презентация выставки фоторабот "Птицы вокруг нас" в рамках Года экологии в России. Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева, улица Орджоникидзе, 59.
19:00 - "С любимыми не расставайтесь". ТБДТ, улица Республики,129. Подробности, билеты здесь.
19:00 -Лолита. ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
9:30 - пресс-тур "Результаты мероприятий государственной поддержки, предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства в форме субсидии на развитие лизинга оборудования". Посещение предприятий ООО "Вертикальный мир" ( ул. Т. Чаркова, 2), "Мебель групп" ( ул. Камчатская, 183), "Уралстальконструкция-Тюмень" (ул. Гилевская роща 4). Контактный телефон: 8( 3452)55-66-42, Агафонов Алексей Евгеньевич. Организован транспорт. Для СМИ обязательна аккредитация!
10:00 – пресс-завтрак с "Деловой Россией". Ресторан "Маска", улица Республики, 129. Аккредитация по тел. 8-963-455-22-44 или по почте: deloros72@mail.ru
10:00 - круглый стол "Повышение качества подготовки кадров как фактор инновационного развития ТЭК". Технопарк, улица Республики, 142. Контактный телефон: 593-179 - агентство нефтегазовой информации.
11:00 - награждение победителей и лауреатов областного конкурса "Лучший работодатель в области содействия занятости населения" по итогам 2016 года. Правительство Тюменской области, улица Володарского, 45 (большой зал). Тел.: 55-61-19, 8-919-953-80-58 _ Оксана Белова. Аккредитация для СМИ обязательна.
13:00 - пресс-конференция, посвященная старту патриотической кампании "Мы помним!" Участники: руководитель проекта Владимир Сбитнев, директор РЦДППВ "Аванпост" Николай Савченко, представители ветеранских организаций Тюменской области. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Аккредитация по тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, E-mail: manager@t-l.ru
14:00 - тематический прием избирателей "Проблемы малого и среднего предпринимательства в Тюменской области" проведет депутат облдумы Эдуард Омаров. Участвуют директора департаментов инвестиционной политики Леонид Остроумов, потребительского рынка и туризма - Андрей Пантелеев, руководитель Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей при ТРО "Опора России" Максим Воробьев. Зал видеоконференции, улица Водопроводная, 36.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1856 году Крымская война 1853—1856 гг. закончилась подписанием в Париже представителями России, Великобритании, Франции, Турции, Сардинии, Австрии и Пруссии мирного договора. Турция в обмен на Севастополь и другие крымские города, взятые союзными войсками, получила город Карс, Молдавское княжество — часть Южной Бессарабии и устье Дуная.
В 1867 году в Вашингтоне подписан русско-американский Договор. США приобрели у России Аляску с Алеутскими островами за 7,2 млн долларов.
В 1891 году издан императорский указ о закладке Великого сибирского пути.
В 1934 году газета "Правда" впервые употребила фразу "ТАСС уполномочен заявить".
В 1956 году произошло извержение вулкана Безымянный на Камчатке. Человеческих жертв зарегистрировано не было.
В 1967 году вышла директива о формировании Войск ракетно-космической обороны СССР.
В 1981 году в СССР впервые введено летнее время.
В 1987 году на лондонском аукционе картина Ван Гога "Подсолнухи" продана за 50 млн долларов.
В 1992 году суд города Портленд вынес решение, обязывающее табачную компанию Philip Morris выплатить 81 миллион долларов семье скончавшегося от рака лёгких курильщика, который четыре десятка лет курил сигареты "Мальборо".
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