[Menu_ДЛЯ ВСЕХ_ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]
ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 14:00 - спектакль "Пираты Карибского моря". Театр кукол, улицав Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
19:00 - концерт "Курай...Музыка, рожденная ветром..." Уникальный проект, который был создан при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Министерством культуры Республики Башкортостан и Башкирской государственной филармонией им. Х. Ахметова. ДК "Нефтяник", улица П. ОСипенко, 1 (для журналистов контактный тел. 28-32-59, Васильева О.В.).
19:00 - "Музыка мирового кино" в исполнении оркестра Венской императорской филармонии. Тюменская филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
21:00 - Диана Арбенина и "Ночные снайперы". Ресторан "Максимилианс". Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - подведение итогов призыва граждан на военную службу на территории Тюменской области в 2016 году. Большой зал правительства Тюменской области, улица Володарского, 45. Контактный телефон: 79-19-06 - Сергей Анатольевич Волобуев.
11:00 - открытие факультета психологии в Университете третьего возраста. Пр. 9 Мая, 5. Телефон: 51-77-05 - Ирина Богунова.
14:00 - открытие Всероссийских соревнований по художественной гимнастике "Весенняя Грация". СК "Строймаш". Тел. 8-909-190-63-75, Евстратова Ксения Викторовна.
15:00 - заседание президиума правительства Тюменской области. Зал заседаний, улица Володарского, 45. Тел. 55-70-93.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1823 году в Николаеве заложен первый русский паровой военный корабль "Метеор".
В 1848 году Ниагарский водопад остановился более чем на 30 часов, потому что на реке Ниагара образовались ледяные пробки.
В 1867 году в Англии принят Североамериканский акт о создании Канады.
В 1911 году оружейник Джон Мозес Браунинг из штата Юта изобрел полуавтоматический пистолет M1911, который был поставлен на вооружение армии США с 1911 по 1985 годы. Пистолет широко использовался в Первой и Второй мировых войнах, а также во время Корейской войны.
В 1947 году на Мадагаскаре произошло одно из самых крупных восстаний за всю его историю.
В 1973 году, через два месяца после подписания в Париже соглашения о прекращении огня, последний американский солдат покинул Вьетнам.
В 2010 году в московском метро произошел теракт.
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