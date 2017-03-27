[Menu_ДЛЯ ВСЕХ_ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]
ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00 - спектакль "Волшебное кольцо". Театр кукол, улицав Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
16:00 - праздничный концерт мастеров искусства Тюменской области. ДК "Нефтяник, улица П. Осипенко, 1.
20:00 - игровая импровизация - супертусовка, на которой можно получить отличное настроение и завести новых друзей. Арт-пространство "Квадрат", улица Герцена, 82/1.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - презентация интернет-проекта "Они были первыми". Участники: доктор геолого-минералогических наук, директор НАО "Сибирский научно- аналитический центр" Анатолий Брехунцов, ветераны геологии Иван Гиря, Николай Глебов, Иван Нестеров, Дмитрий Ермакович, ветеран геологии Анатолий Подсосов. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Аккредитация по тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43.
13:00 - пресс-конференция "О перспективах и проблемах механизма предоставления государственных услуг в электронном виде. Осуществление федерального государственного охотничьего надзора в Тюменской области" с участием замначальника Госохотуправления Алексея Охрименко. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Аккредитация по тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43.
15.00 - заседание рабочей группы по реализации партийного проекта "Безопасные дороги "Единой России" с участием начальника УГИБДД УМВД по Тюменской области Михаила Киселева, замруководителя ГУС Андрея Чистякова. Облдума, улица Республики, 52, каб. № 321. Аккредитация по тел. 590-992.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1462 году Иван III стал правителем Великого княжества Московского.
В 1854 году - Крымская война: Франция объявила войну Российской империи.
В 1891 году состоялся первый чемпионат мира по тяжёлой атлетике.
В 1917 году турецкие власти изгнали евреев из Тель-Авива.
В 1930 году Михаил Булгаков, доведённый до отчаяния нападками "пролетарских" критиков и окружающей жизнью, обратился с письмом к правительству СССР. "Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя в отечестве, великодушно отпустить на свободу".
В 1940 году в СССР состоялся первый полёт опытного истребителя И-301 ЛаГГ-1.
В 1953 году опубликован Указ об амнистии, которую предложил Лаврентий Берия.
В 1971 году на Волжском автозаводе был начат выпуск автомобилей – вступила в строй первая очередь, рассчитанная на выпуск 220 тысяч автомашин в год. 28 марта с конвейера сошла первая машина "ВАЗ-2101" - знаменитая "копейка".
В 1991 году, в день открытия III внеочередного Съезда народных депутатов РСФСР, по приказу Михаила Горбачева в Москву были введены войска, дабы "оградить" консервативных депутатов от "морального террора" демонстрантов. Несмотря на запрет, 28 марта состоялась массовая демонстрация в поддержку Ельцина.
В 1999 году состоялся первый старт ракеты "Зенит" с плавучей морской платформы, установленной в Тихом океане на экваторе. А в 2003-м, в ЮАР был запущен крупнейший в мире алмазный завод.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru