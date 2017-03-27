28
марта

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 27 марта 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

[Menu_ДЛЯ ВСЕХ_ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]

ДЛЯ ВСЕХ

10:00, 12:00 - спектакль "Волшебное кольцо". Театр кукол, улицав Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

16:00 - праздничный концерт мастеров искусства Тюменской области. ДК "Нефтяник, улица П. Осипенко, 1.

20:00 - игровая импровизация - супертусовка, на которой можно получить отличное настроение и завести новых друзей. Арт-пространство "Квадрат", улица Герцена, 82/1.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:00 - презентация интернет-проекта "Они были первыми". Участники: доктор геолого-минералогических наук, директор НАО "Сибирский научно- аналитический центр" Анатолий Брехунцов, ветераны геологии Иван Гиря, Николай Глебов, Иван Нестеров, Дмитрий Ермакович, ветеран геологии Анатолий Подсосов. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81.  Аккредитация по тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43.

13:00 - пресс-конференция "О перспективах и проблемах механизма предоставления государственных услуг в электронном виде. Осуществление федерального государственного охотничьего надзора в Тюменской области" с участием замначальника Госохотуправления Алексея Охрименко. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Аккредитация по тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43.

15.00 - заседание рабочей группы по реализации партийного проекта "Безопасные дороги "Единой России" с участием начальника УГИБДД УМВД по Тюменской области Михаила Киселева, замруководителя ГУС Андрея Чистякова. Облдума, улица Республики, 52, каб. № 321. Аккредитация по тел. 590-992.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1462 году Иван III стал правителем Великого княжества Московского.

В 1854 году - Крымская война: Франция объявила войну Российской империи.

В 1891 году состоялся первый чемпионат мира по тяжёлой атлетике.

В 1917 году турецкие власти изгнали евреев из Тель-Авива.

В 1930 году Михаил Булгаков, доведённый до отчаяния нападками "пролетарских" критиков и окружающей жизнью, обратился с письмом к правительству СССР. "Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя в отечестве, великодушно отпустить на свободу".

В 1940 году в СССР состоялся первый полёт опытного истребителя И-301 ЛаГГ-1.

В 1953 году опубликован Указ об амнистии, которую предложил Лаврентий Берия.

В 1971 году на Волжском автозаводе был начат выпуск автомобилей – вступила в строй первая очередь, рассчитанная на выпуск 220 тысяч автомашин в год. 28 марта с конвейера сошла первая машина "ВАЗ-2101" - знаменитая "копейка".

В 1991 году, в день открытия III внеочередного Съезда народных депутатов РСФСР, по приказу Михаила Горбачева в Москву были введены войска, дабы "оградить" консервативных депутатов от "морального террора" демонстрантов. Несмотря на запрет, 28 марта состоялась массовая демонстрация в поддержку Ельцина.

В 1999 году состоялся первый старт ракеты "Зенит" с плавучей морской платформы, установленной в Тихом океане на экваторе. А в 2003-м, в ЮАР был запущен крупнейший в мире алмазный завод.

 

 

Теги: повестка
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

По вопросам размещения информации в рубрике «Повестка дня»
обращайтесь по адресу e-mail: sp@newsprom.ru

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2017