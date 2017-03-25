26
марта

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 25 марта 2017
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ДЛЯ ВСЕХ

9:00 - 17:00 - автопутешествие-поход "Костылевский лес". Подробности по тел. +7-919-953-56-25.

10:30, 12:00 - "Здравствуйте-пожалуйста", 11:00 - "Гадкий утенок". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

11:00 - "Волшебный горшочек", 14:00 - "Мещанин-дворянин". Театр "Ангажемент", улица Олимийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

12:00, 16:00 - шоу "Гиганты Африки". Тюменский цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.

15:00 - "Вот что значит влюбиться в актрису". Тюменский народный театр, улица Щербакова, 4, стр. 11. Вход свободный.

17:00 - рок-фестиваль "Суини Тодд: городская легенда". Театр "Солнце Сибири", улица П. Осипенко, 81. Подробности здесь.

18:00 - спектакль "Смешные деньги". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - METALLICA с симфоническим оркестром. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Встреча выпускников" Romantic Sound. "Дом Печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1713 году Испания наделила Англию исключительным правом на работорговлю в американских владениях Испании.

В 1787 году в Екатерина II, находясь в Киеве, повелела отчеканить медаль в честь её визита на юг России.

В 1837 году в Санкт-Петербурге в помещении Общества поощрения художеств состоялся первый розыгрыш первой в России художественной беспроигрышной лотереи.

В 1851 году в Костроме открыт памятник Ивану Сусанину.

В 1872 году в России выпущена первая почтовая карточка.

В 1928 году Совнарком СССР постановил увеличить число исправительно-трудовых колоний.

В 1954 году опубликовано заявление правительства Советского Союза о признании полного суверенитета ГДР.

1982 году в Оквилле (Онтарио) родились первые в Канаде близнецы, зачатые в пробирке.

В 1989 году впервые на альтернативной основе в СССР прошли выборы народных депутатов.

В 1996 году международный валютный фонд выделил России кредит на 6,9 млрд долларов — самый большой кредит в истории МВФ.

Теги: повестка
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