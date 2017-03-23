ДЛЯ ВСЕХ
9:15 - мастер-завтрак с Ириной Катигаровой: Бизнес, дети, rock'n'roll. Деловое кафе tmn, улица Республики, 26. Подробности здесь.
10:00 - спектакль "Госпожа Метелица". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
16:00 - литературная встреча с Владимиром Богомяковым - тюменским поэтом, мыслителем, доктором философских наук - посвящена завершению работы над его портретом, нарисованного в рамках проекта "Литературная волна". Лофт-проект "Фабрика", улица Молодёжная, 74/4. Вход свободный.
18:00 - квартирник Lo errible – начинающий проект, в котором все желающие смогут показать свой талант в исполнении хип-хоп музыки, авторских песен, стихотворений и чего только вздумается. Коворгкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
18:00 - премьера спектакля "Уроки сердца". Театр "Солнце Сибири", улица П. Осипенко, 81. Подробности,билеты здесь.
18:30 - творческий вечер Александра Пересторонина. Ресторан "Vintage", улица Республики, 1443а. Подробности здесь.
19:00 - спектакль "Вредные привычки". В ролях Сергей Шакуров, Игорь Угольников, Даниил Спиваковский, Альбина Джанабаева. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - комедия "Смешные деньги". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - хореографический проект "Интеграл". ДК "Нефтяник", ули ца П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Вечера на хуторе близ Диканьки". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - открытие областного зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций. Легкоатлетический манеж. Контактный телефон: 8-912-928-48-95 - Оксана Юрьевна Заморова, руководитель регионального центра тестирования по выполнению нормативов и требований ГТО.
13:00 - фестиваль национальных культур "Хоровод дружбы". ДК "Водник", улица Судоремонтная, 1а. Контактный телефон: 8 (3452) 45-93-44.
15:00 - фиолетовые дни: флешмоб, акция, профилактика, мастер-класс по оказанию первой помощи при эпилепсии. ТРЦ "Гудвин", улица Горького, 70). Тел. 8 912 992 8168 - Александра Малыгина.
17:00 - "Твое здоровье - в твоих руках. Засветись". Открытие фотовыставки, работа передвижного флюорографа. ТРЦ "Гудвин", улица Горького, 70. Тел. 8 912 992 8168 - Александра Малыгина.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1603 году в связи со смертью английской королевы Елизаветы троны Англии и Шотландии объединены.
В 1613 году после долгих уговоров 16-летний Михаил Романов согласился принять титул русского царя. Русь, с 1605 года переживавшая эпоху Смутного времени, оставалась без государя после низложения царя Василия Шуйского летом 1610 года. 21 июля в Успенском соборе Московского Кремля Михаил был венчан на царство.
В 1706 году правительственные войска фельдмаршала Шереметева подавили Астраханский бунт стрельцов, за что был первым в России удостоен графского титула.
В 1882 году Роберт Кох выступил на вечернем заседании Берлинского физиологического общества с сенсационным сообщением: ему удалось выделить бактерию, вызывающую туберкулез. Через год Кох нашел еще одну вредоносную бациллу – холерный вибрион – и стал нобелевским лауреатом.
В 1918 году создано первое научное учреждение советской авиации "Летучая лаборатория" во главе с профессором Н.Жуковским.
В 1933 году Гитлер провозгласил Германию Третьим рейхом. Новая империя, по его мнению, была наследницей Священной Римской империи и должна была просуществовать тысячу лет.
В 1976 году состоялся военный переворот в Аргентине. В течение следующих 6 лет от государственного террора погибло около 30 000 человек. А в США была проведена самая массовая на тот момент вакцинация американских граждан.
В 1999 году начались бомбардировки НАТО военных и гражданских объектов в городах Югославии, включая столицу — Белград.
В 2003 году взвешена дальняя чёрная дыра.
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