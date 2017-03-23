ДЛЯ ВСЕХ
10:00 -12:00 - ярмарка вакансий предприятий транспортной сферы с участием 15 работодателей. Среди предложений - водитель автомобиля, слесарь по ремонту автомобилей, маляр, машинист копра, электрогазосварщик, механик, машинист экскаватора, диспетчер, водитель бензовоза, механизатор и др. ЦЗН, улица Республики, 204В, корп. 3. Номер горячей линии: 8 (3452) 27-36-05.
10:00, 12:00 - спектакль "Огниво", Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
13:00 - ТГСО "Машины и механизмы в музыке". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
18:30 - мастер-класс "Как продать свои суперспособности на собеседовании". Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
19:00 - собрание КРУГа Русской Школы Управления в Тюмени. Ресторан "Чайка", улица Республики, 51. Подробности здесь.
19:00 - Кристина Орбакайте. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - фолк-группа "Цветень". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль-квартирник, посвященный творчеству Владимира Высоцкого. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
21:00 - Владимир Кузьмин. Ресторан "Максимилианс", улица 50 лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция "Федеральный и региональный порталы госуслуг: особенности, возможности и перспективы развития" с участием директора департамента информатизации Тюменской области Александра Албычева. Аккредитация по телефонам: (3452) 75-21-60, 59-52-47, +7-922-397-67-43.
11:00 - проект по социокультурной реабилитации молодых людей с особенностями здоровья средствами арт-терапии "Перезагрузка. Новые горизонты". ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Контактный телефон: 8 (3452) 68-83-65 – Светлана Владимировна Жукова.
12:30 - презентация возможностей портала "Бизнес-навигатора МСП", включая доступ к информации о реализуемых мерах поддержки субъектов МСП. Западно-Сибирский инновационный центр, улица Республики, 142. Аккредитация по телефонам: 8 (3452) 55-66-63, 8 982 782-07-77 – Рындина Антонина Валерьевна, e-mail: RyndinaAV@72to.ru.
13:00 - пресс-конференция "Туберкулез: почему важно в каждом возрасте проходить диагностику. Ситуация в Тюменской области. Профилактические мероприятия в период месячника борьбы с туберкулезом". Участники: главврач Областного противотуберкулезного диспансера Наталья Пирогова, заведующий Центром медицинской профилактики Областного центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины Оксана Камынина. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Аккредитация по телефонам: (3452) 75-21-60, 59-52-47, +7-922-397-67-43.
14:00 - открытая лекция депутата облдумы Юрия Конева для студентов ТИУ на тему: "Тюменская область как субъект РФ" в рамках проекта "Открытая Дума". Облдума, улица Республики, 52.
14:30 - брифинг и подписание соглашения по проведению экологических квестов (субботников). Малый зал администрации Тюмени, улица Первомайская, 20.
16:00 - день открытых дверей в НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области", улица Новгородская, д. 10. Контактный телефон: 8 (3452) 68 78 83 (доб. 105) – Лариса Владимировна Потоцкая, начальник ФЭО НО "ФКР ТО".
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1841 году в Лондоне Ричард Биэрд открыл первое в Европе фотоателье. Годом ранее подобное заведение было создано американцем Александром Уолкоттом в Нью-Йорке.
В 1876 году Павел Яблочков запатентовал электрическую лампочку.
В 1900 году британский археолог Артур Джон Эванс обнаружил остатки мифологического объекта – Лабиринта, дворца Минотавра. Минотавр – чудище с человеческим телом и бычьей головой, рожденное от быка женой царя Миноса и пожиравшее отдаваемых ему на съедение пленников. Царь Афин Тесей убил Минотавра и с помощью нити, полученной от дочери Миноса Ариадны, нашел выход из Лабиринта.
В 1921 году город Александровск переименовали в Запорожье.
В 1956 году провозглашена первая исламская республика — Пакистан.
В 1965 году в космос полетел первый американский экипаж из двух человек; астронавт В. Гриссом стал первым человеком, побывавший в космосе дважды.
В 1997 году в Майами во время хирургической операции 10-месячной итальянской девочке пересажено семь органов - рекордное количество для одной операции.
В 2001 году орбитальная станция "Мир" затоплена в южной части Тихого океана, рядом с островами Фиджи.
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