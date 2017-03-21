ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00 - спектакль "Цветик-семицветик.ru". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
13:00 - ТГСО "Машины и механизмы в музыке". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - концерт органной музыки: Генри Фэйрс (Великобритания). Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - комедия ужасов "Грязнуля". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - вечер песен Юрия Визбора: "Наполним музыкой сердца". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - конференция "Современное экологическое состояние водных объектов в Тюменской области: проблемы и пути решения". Зал заседаний, улица Советская, 61. Контактный телефон: 8 (3452) 556-242 - Татьяна Робертовна Сединкина.
10:00 - пресс-тур "Реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов" с посещением объектов в Тюмени и селе Ембаево Тюменского района. Тел.: 8 (3452) 68-78-83 (доб. 105) – Лариса Владимировна Потоцкая, начальник ФЭО НО "ФКР ТО".
11:00 - проект по социокультурной реабилитации людей особенностями здоровья через организацию семейного досуга "Перезагрузка - время семьи". ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Контактный телефон: 8 (3452) 68-83-65 – Светлана Владимировна Жукова.
14:00 - городской этап конкурса "Самая поющая школа". СОШ № 43, улица Щербакова, 94. Контактный телефон: 8 (3452) 29-7913, 8-982-906-96-66 - Надежда Валерьевна Сизова, пресс-секретарь департамента образования Администрации города Тюмени.
14:00 - пресс-конференция "Бизнес-партнёрство в журналистской подготовке". Участники: председатель тюменского регионального отделения "Опоры России" Эдуард Омаров, заведующая кафедрой журналистики ТюмГУ Ольга Петрова, председатель отделения союза журналистов Владимир Кузнецов. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Аккредитация по телефонам: 8 (3452) 59-52-47, 8 922 397 67 43 – Ирина Шемякина.
19:00 - школа руководителя молодежного сообщества. Деловая игра "Конструктор НКО". Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Контактный телефон: 68-96-96 - Кристина Александровна Ходос.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1633 году Галилей коленопреклонённо отрекается от своих научных изысканий на том самом месте, где Джордано Бруно выслушал смертный приговор. На следующий день папа в порядке помилования заменит Галилею заключение в тюрьме инквизиции изгнанием, и тот сможет вернуться на виллу Медичи. Там он должен будет жить в строжайшем уединении.
В 1772 году рабство объявлено в Англии вне закона.
В 1859 году в Мельбурне создаётся первая в мире партия рабочего класса — Политическая трудовая лига Виктории.
В 1874 году впервые проводится игра в большой теннис.
В 1895 году в Париже братья Люмьер впервые показали специально приглашённой публике фильм. На белом экране зрители увидели рабочих, выходящих с фабрики братьев.
В 1902 году Британия и Персия заключают договор о соединении телеграфной линией Европы и Индии.
В 1907 году в Лондоне на улицах появились первые такси со счётчиками. Собственно, тогда и родилось само название этого вида городского транспорта по данному счётчикам названия таксиметров (от французского слова "taxe" и греческого "metron", означающих соответственно "плата" и "измерение"). Показывавшие пройденное расстояние счётчики избавили водителей и пассажиров от споров, сколько следует платить за поездку.
В 1935 году Персия стала официально называться Ираном.
1943 — Уничтожение фашистами и их пособниками белорусской деревни Хатынь.
В 1989 году в испытательном полете самолета Ан-225 "Мрия" было установлено 109 мировых рекордов.
В 1995 году совершил посадку космический корабль "Союз ТМ-20" с космонавтами Александром Викторенко, Валерием Поляковым и Еленой Кондаковой. Поляков установил новый рекорд длительности пребывания в космосе - 437 суток, а Кондакова побила рекорд пребывания в космосе для женщин - 169 дней.
В 2016 году в Брюсселе произошла серия терактов (в аэропорту и метрополитене).
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