ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - Ирина Астахова (творческий псевдоним Ах Астахова) – молодая и популярная в современном литературном сообществе поэтесса из Москвы. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Группа "Мираж". Лучшие хиты живьем. Тюменский цирк, улица Первомайская, 15. Билеты здесь.
19:00 - Ёлка – одна из самых светлых и позитивных певиц нашей эстрады. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
17:00 - литературный вечер "Души прекрасные порывы", посвященный Всемирному дню поэзии. Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева, улица Орджоникидзе, 59, литературно-музыкальная гостиная, 3-й этаж. Контактный телефон: тел. 565300 (доб.3064) - Ольга Адольфовна Ожгибесова.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1666 году в первой переписи населения Канады фиксируется, что число жителей составляет 3000 человек.
В 1910 году в Одессе проходят первые в России публичные полёты русского лётчика М. Н. Ефимова на "Фармане-IV".
В 1917 году арестована семья Романовых. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года все арестованные будут расстреляны.
В 1919 году провозглашена Венгерская Советская Республика.
В 1961 году дала нефть первая скважина в Западной Сибири.
В 1986 году началась двухнедельная поездка советской школьницы Кати Лычёвой по США с "миссией мира".
В 2006 году Джек Дорси отправил первое сообщение в созданной им социальной сети "Твиттер".
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