ДЛЯ ВСЕХ
15:00 - экспресс-тренинг на тему "Презентация за 1 минуту". Облдума, улица Республики, 52. Подробности здесь.
19:00 - спектакль "Ловушка для мужа". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 спектакль "Олеся" - яркая и драматичная история любви и расплаты за нее. ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - ГИБДД и тюменские байкеры проведут предупредительное мероприятие для мотоциклистов, которые уже выезжают на дороги, продемонстрируют тест-драйв управления мотоциклом на холодных дорогах на закрытой площадке. Улица Ветеранов труда 6, кор. 2, контактный телефон - 934-567.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1669 году рада старшин запорожских казаков признала протекторат Турции над частью Правобережной Украины.
В 1792 году Национальная Ассамблея Франции одобрила применение гильотины во время казней.
В 1800 году итальянский физик Алессандро Вольта в письме председателю Лондонского Королевского общества Джозефу Бенксу сообщил о своем изобретении – батарее постоянного тока.
В 1912 году дано разрешение на установку первой в Санкт-Петербурге световой рекламы.
В 1933 году принято решение ЦК ВКП(б) "О строительстве Московского метрополитена".
1956 года Тунис получил независимость от Франции.
В 1988 году обком партии Нагорного Карабаха принял постановление о присоединении области к Армении. А в этот же день 1992 года в Киеве прошла первая встреча лидеров стран СНГ.
В 1992 году учреждено звание Героя Российской Федерации.
В 2008 году в Тель-Авиве глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни подписали договор об отмене визового режим
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