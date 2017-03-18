19
марта

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 18 марта 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:30, 12:00 - "Курочка-ряба", 11:00 - "Африкана-на-на". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

11:00 - "Умная собачка Соня", 14:00 - "Бальзаминов". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

12:00, 16:00 -  цирк больших зверей с программой "Гиганты Африки". Тюменский цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.

13:00 - концерт творческих коллективов выпускников хорового коллектива "Сибирята" - "Музыкальный корабль". Тюменский колледж искусств, ДШИ "Этюд", улица Республики, 152 (для журналистов контактный телефон: 8 (3452) 67-00-11).

14:00 - матч первенства России по футболу среди команд ФНЛ "Тюмень" - "Тамбов". Стадион "Геолог" (для журналистов тел. 69-00-91 (вн. 1157) – Василий Валерьевич Коньков, руководитель пресс-службы ФК "Тюмень").

14:00 -  музыкально-поэтический спектакль "С любовью в сердце… Сергей Есенин". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности, билеты здесь.

15:00 - бесплатная встреча по английскому языку: кино и кинематограф. Предварительная регистрация. Библиотечный центр для молодежи, Червишевский тракт, 15, к. 1.

18:00 - "Он, она, окно, покойник". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

18:30 - спектакль "Нелётная погода". В ролях: Светлана Пермякова, Марина Федункив, Аристарх Венес, Роман Богданов. ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

19:00 - произведения Дмитрия Шостаковича в исполнении филармонического оркестра, солист - Никита Борисоглебский (скрипка). Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:30 - спектакль "Мамаша Кураж и ее дети". "Дом Печати", улица П. Осипенко, 81. 

 ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1474 году в Венеции принимается закон об охране изобретений — первый в мире закон об охране авторского права.

В 1697 году началось "Великое посольство" Петра I — первый в истории визит русского царя в Европу.

В 1899 году открывается первая в России и Петербурге станция "Скорой помощи".

В 1953 году правительство Канады объявляет о том, что во всех крупных городах страны устанавливаются сирены на случай войны между США и СССР.

В 1970 году советские диссиденты Андрей Сахаров, Валентин Турчин и Рой Медведев написали открытое письмо на имя Брежнева, Косыгина и Подгорного с призывом провести демократизацию режима.

В 1994 году теракт в Бакинском метро.

В 2016 году катастрофа Boeing 737 в Ростове-на-Дону. В этот же день - теракт в Стамбуле.

Теги: повестка
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