ДЛЯ ВСЕХ
С 10:00 - первый открытый фестиваль-конкурс любительского циркового искусства "Звезды манежа". ДК "Торфяник", улица Малышева, 26. Подробности здесь.
10:30, 12:00 - "Сказки бабушки Совы", 11:00 - "Приключения Зайчонка". Театр кукол, улица Кирова, 36.
С 11:00 - концерт-митинг "Мы вместе!", посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией. Цветной бульвар.
11:00 - "Волшебный горшочек". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
11:00 - спектакль "Умная собачка Соня". ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
12:00 - фестиваль российских дизайнеров едет на гастроли в Тюмень! Sandarina Market это - редкие вещи от малотиражных локальных брендов, курс на импортозамещение и поддержку местных молодых производителей, благотворительный корнер, фудкорт и фудмаркет, лекторий и много-много подарков. Лофт-проект "Фабрика", улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
12:00 - театр теней "Ключ от сказки" приглашает на спектакль "Про драконов и принцесс". Музей "Дом Машарова", улица Ленина, 24. Запись по телефону: (3452) 46-13-10.
13:00, 16:00 - вокал-группа "Санрайз". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь
17:00 - вокальная группа "Ободзинский жив". ДК "Орфей". Подробности, билеты здесь.
17:00 - ПРЕМЬЕРА спектакля "Кутх и мыши". Театр "Солнце Сибири", улица П. Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Мольер". ТБДТ, улица Республики,129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Бальзаминов". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - ЧАЙФ: "Вместе теплей". ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
20:00 - мастер-класс Андрея Каракачана: "Фотомагия. Как найти свой стиль?" Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1229 году крестоносцами восстанавливается Иерусалимское королевство. В Иерусалиме, в храме Гроба Господня, германский император Фридрих II (1194—1250) венчал себя короной возрожденного им Иерусалимского королевства, основанного в ходе первого крестового похода 1099 года и упразднённого в 1187-м султаном Салах-ад-дином.
В 1241 году в битве под Хмельником (вблизи Кракова) войско Золотой Орды побеждает польское войско и монголо-татары продолжают завоевание Европы.
В 1617 году великие послы прислали в Новгород Великий Царскую грамоту с извещением о заключении со шведами Столбовского мира.
В 1662 году в Париже появился первый общественный транспорт — восьмиместная карета, названная "омнибус", что означало — "для всех".
В 1850 году американские бизнесмены Хенри Уэллс и Уильям Фарго основали финансовую компанию "American Express".
В 1911 году — первое применение дирижаблей в войне: на итальянских дирижаблях Р-1 и Р-3 проведена рекогносцировка турецких позиций вблизи Триполи.
В 1912 году в Красноярск пришло электричество: заработала первая электростанция, а на улицах и в домах города зажглись первые 262 лампочки.
В 1917 году в России восстановлен выход запрещенной большевистской газеты "Правда".
В 1932 году в Австралии открылся самый широкий в то время мост в мире — Харбор-Бридж, мост через залив Порт-Джексон. Его строили шесть лет. Характеристики рекордсмена: высота — 134 м, длина — 1149 м. Заклёпок: 6 миллионов, все зафиксированы вручную. Площадь поверхности, требующая окрашивания, равна площади примерно 60 футбольных полей. Общий вес стальной конструкции: 52 800 тонн.
В 1942 году 120 тысяч граждан США японской национальности депортированы в концентрационные лагеря, а в 1945 году правительство Японии закрыло школы, призывая на военную службу всех детей старше шести лет.
В 1965 году советский космонавт, 30-летний майор ВВС Алексей Архипович Леонов совершил первый в истории человечества выход в открытый космос с борта космического корабля "Восход-2" пилотируемого лётчиком-космонавтом П. И. Беляевым, "отплыв" от корабля "Восход-2" на один метр. Время пребывания вне космического корабля — 23 минуты 41 секунда.
В 1980 году в США введен запрет на продажу СССР современных технологий.
В 1987 году произошел пожар и выброс радиоактивности в Австралийском ядерном центре.
В 2001 году с плавающей платформы "Одиссей" в Тихом океане успешно запущена российско-украинская РН "Зенит-3SL", доставившая на орбиту американский спутник ХМ-2 Rock.
В 2014 году президент России обратился к обеим палатам Федерального Собрания в связи с просьбой парламента Крыма о приёме республики в состав Российской Федерации. Подписан договор о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию.
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