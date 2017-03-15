ДЛЯ ВСЕХ
17:00 - открытие выставки "Волшебство акварели". Тюменское региональное отделение "Союз художников России", улица Холодильная, 124.
19:00 - Камерата Сибири "Иисус Христос - суперзвезда". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Наташа Королева "Магия Л". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Гроза". ТБДТ, улица Республики, 129 Подробности, билеты здесь.
19:30 - концерт "Весна пришла!": тюменские исполнители и ведущий Миша Пуценко. "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация по телефону 68-96-96.
20:00 - Дмитрий Ревякин (группа "Калинов мост") - удивительная смесь казачьего духа, морисоновского шаманизма, прогрессивного арт-рока, задушевного блюза и фолка, сибирской свежести и мощи, красивых мелодий и самобытной русской поэзии. Склад №1, улица Республики, 42/3. Справки: +7 (3452) 920 902.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция ""Об итогах работы Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ (ФСС) за 2016 год. Исполнение бюджета ФСС по обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством и от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". Аккредитация по телефонам: (3452) 75-21-60, 59-52-47, +7-922-397-67-43.
14:30 - открытие Центра по привлечению и подготовке волонтеров для XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В 15:45 – пресс-подход с участием руководителя Управления по работе с волонтерами дирекции по подготовке и проведению XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов Анны Захматовой и руководителя Центра по привлечению и подготовке волонтеров в городе Тюмени Елизаветы Бинеевой. ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Контактный телефон: 8 982 937 3778 - Евгения Саввина; e-mail:sawinaea@gmail.com.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1521 году португальский мореплаватель Фернан Магеллан во время первого кругосветного путешествия достиг берегов Филиппин.
В 1827 году в Нью-Йорке вышел первый в США журнал о жизни афро-американцев "Freedom`s Journal" ("Журнал свободы"). Его владельцем был чернокожий Джон Рассварм. В первом же номере было напечатано, что появление на свет этого журнала было вызвано тем негативным образом черных, который создается "белой" прессой.
В 1917 году компания "Maybelline" выпускает тушь для ресниц, "первую современную косметику для глаз на каждый день" (англ. the first modern eye cosmetic for everyday use).
В 1921 году подписан договор о дружбе и братстве между РСФСР и Турцией.
В 1927 году ЦИК и СНК СССР приняли постановление "О коллективных хозяйствах", утвердившее колхоз как главную форму кооперации.
В 1936 году с конвейера Горьковского автомобильного завода сошла первая советская легковушка - выносливая, прочная и неприхотливая – народная любимица, знаменитая "Эмка", воспетая Константином Симоновым, лимузин марки "М-1".
В 1960 году в Нью-Йорке представлен первый автомобиль на солнечных батареях.
В 1962 году посреди Тихого океана исчез американский самолёт Lockheed Super Constellation со 107 людьми на борту (96 военных пассажиров и 11 членов экипажа).
В 2004 году в Архангельске произошёл взрыв жилого дома, в результате которого погибло 58 человек.
В 2014 году состоялся общекрымский референдум, по итогам которого Крым вошёл в состав России.
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