ДЛЯ ВСЕХ
18:30 - #СлонСобирает: "Событийный маркетинг. Управление проектами и партнерское участие". Нобель-парк, Пермякова, 1. Подробности здесь.
19:00 - Сурганова и Оркестр. Праздничная акустика. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Олеся". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - группа "4 Апреля". "Дом Печати", улица П. Осипенко, 81. Билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - заседание общественного совета при департаменте лесного комплекса, тема - "Изменения в законодательстве, регулирующем лесные отношения", улица Первомайская, 34, к. 1, конференц-зал (2 этаж). Контактный телефон: 8 906 826 91 45 – Оксана Пуртова.
10:00 - практический семинар о предоставлении статистической отчетности в 2017 году. Тюменский технопарк, улица Республики, 142, международный конгресс-холл, 1 этаж). Контактный телефон: 8 (3452) 556-537 – Елена Николаевна Изосимова.
11:00 - открытие выставки "Продэкспо-2017". "Тюменская ярмарка", улица Севастопольская, 12. Контактный телефон: 8 (3452) 507-580 - Светлана Павловна Сухова.
11:00 - пресс-конференция "Всемирный день защиты прав потребителей в 2017: Потребительские права в цифровую эпоху". Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Аккредитация по телефонам: (3452) 75-21-60, 59-52-47, +7-922-397-67-43.
15:00 - заседание Общественной палаты Тюменской области. улица Советская, д. 61, 2 этаж. Аккредитация по телефонам: 8 (3452) 20-13-83, 20-17-97.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1493 году два из трёх кораблей первой экспедиции Колумба возвратились в Испанию, привезя в Европу первых индейцев.
В 1684 году в Пекине освящена первая русская церковь.
В 1712 году установлены дипломатические отношения между Россией и Генуэзской республикой.
В 1812 году основано первое русское поселение в Калифорнии — колония Росс.
В 1892 году основан английский футбольный клуб "Ливерпуль".
В 1917 году Николай II подписал отречение от престола в пользу своего брата. Одновременно с этим в Подмосковье была найдена значимая Державная икона Богородицы, связываемая с русской монархией и в честь которой 15 марта теперь празднуется православный праздник (см. выше).
В 1938 году в Саудовской Аравии обнаружена первая нефть.
В 1976 году Египет разорвал договор о дружбе с СССР.
В 1985 году зарегистрирован первый домен в зоне .com (symbolics.com).
В 1990 году Михаил Горбачёв принёс присягу в качестве Президента СССР.
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