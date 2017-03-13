ДЛЯ ВСЕХ
С 10:00 - День числа "Пи" в ФабЛабе в компании увлеченных и заинтересованных математикой людей. Приемная комиссия ТюмГУ, улица Ленина, 25. Подробности здесь, для участия необходимо записаться.
19:00 - ДиДюЛя в сопровождении камерного оркестра на сцене Тюменской филармонии, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - трагикомедия в трех действиях "Старший сын". Тюменский драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - заседание круглого стола "Развитие физической культуры и спорта в Тюменской области. Проблемы и перспективы". Тюменская облдума, малый зал (каб. 521), улица Республики, 52.
10:00 - первая областная конференция "IT-технологии на транспорте". Тюменский технопарк, улица Республики, 142. Контактный телефон: 8 982 945 85 14 - Анастасия Александровна Матросова, менеджер проектов Бизнес-инкубатора Тюменского технопарка, e-mail: MatrosovaAA@72to.ru.
11:00 - круглый стол "Инжиниринговые проекты в области компрессоростроения и энергетики, современное оборудование, выпускаемое ГК "Орелкомпрессормаш". "Западно-Сибирский инновационный центр",улица Республики 142, зал "Сибирь". Контакты для регистрации, аккредитации: 8 (3452) 55-66-30, 8 922 266 15 50, e-mail: DoroninАА@72to.ru.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1583 году Ермак Тимофеевич со своей дружиной занял город Искер (пригород современного Тобольска) – столицу сибирских татар.
В 1899 году открыта железнодорожная ветка Пермь-Котлас, строившаяся по указу Николая II с 13 мая 1895 года на государственный счет. Впоследствии она стала одной из крупнейших железнодорожных магистралей России и стала соединять Сибирь и Урал с Центральной Россией.
В 1905 году основан английский футбольный клуб "Челси".
В 1927 году на воду спускается первый российский торпедный катер АНТ-3 "Первенец".
В 1942 году в условиях военного времени президент США Франклин Рузвельт обратился к губернаторам с просьбой ограничить на дорогах скорость 40 милями в час для большей сохранности покрышек.
В 1972 году произошла катастрофа SE-210 под Кальбой (ОАЭ), погибли 112 человек — крупнейшая авиакатастрофа в Объединённых Арабских Эмиратах. Спустя два года, в 1979 году, - катастрофа Boeing 727 в Дохе, погибли 45 человек — крупнейшая авиакатастрофа в Катаре. В 1980 году в этот же день случилась катастрофа Ил-62 в Варшаве. Погибли 87 человек — на тот момент крупнейшая в Польше.
В 1990 году из Конституции СССР исключена статья 6 о руководящей роли КПСС.
В 2004 году Владимир Путин избран президентом Российской Федерации на второй срок.
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