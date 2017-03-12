ДЛЯ ВСЕХ
9:40 - творческая встреча с путешественниками, создателями документального фильма "Великий северный путь" Леонидом Кругловым и Владимиром Филипповым. За плечами Леонида Круглова более 20 лет экспедиционной работы, 55 экспедиций в самые труднодоступные места земного шара, десятки видеофильмов и выставочных экспозиций. Вместе со своим бессменным оператором Владимиром Филипповым он снимает для National Geographic, GEO, "Вокруг Света", "Первого канала", "России-1" и "России-2". Губернаторский зал Информационно-библиотечного центра ТюмГУ, улица Семакова, 22.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - интерактивное посещение Центра профессиональной ориентации. ЦЗН города Тюмени и Тюменского района, улица Республики, 204В, корп. 3. Контактный телефон: 8 (3452) 27 33 67, 8 902 813 43 77 - Светлана Садырина.
13:00 - пресс-конференция "Основные нарушения, выявленные Тюменским УФАС России в 2016 году" с участием руководителя Тюменского УФАС России Игоря Веретенникова. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Контактный телефон: 8(3452) 382-260, 382-262.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1656 году в Новом Амстердаме (ныне Нью-Йорк) евреям запрещено строить синагоги.
В 1869 году химик Дмитрий Менделеев закончил составление своей Периодической таблицы.
В 1881 году Александр II был смертельно ранен на набережной Екатерининского канала в Петербурге бомбой, брошенной народовольцем Игнатием Гриневицким.
В 1917 году в Петрограде вышел первый номер газеты "Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов" (теперь "Известия").
В 1930 году закрылась Московская биржа труда. Последнее направление на работу было выдано слесарю Михаилу Шкунову. Советский Союз стал первой в мире страной, покончившей с безработицей.
В 1938 году русский язык введён как обязательный предмет для изучения во всех школах СССР.
В 1954 году создан Комитет государственной безопасности СССР.
В 1970 году глава КГБ Юрий Андропов отдал приказ уничтожить останки Гитлера и Гёббельса, тайно захороненные в военном городке Магдебурга.
В 1989 году изобретена Всемирная паутина (World Wide Web, WWW), более известная как Интернет. Изобретателем Интернета считается английский учёный Тим Бернерс-Ли и его коллеги, работавшие в Европейском совете по ядерным исследованиям (CERN), передали начальнику своего отдела документ, озаглавленный "Информационный менеджмент: некоторые предложения", в котором были заложены основные принципы WWW.
В 2004 году состоялись первые соревнования роботов DARPA Grand Challenge.
В 2014 году Роскомнадзор провёл первую массированную досудебную блокировку сайтов.
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