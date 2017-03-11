ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - спектакль "Несмеяна-царевна", 11:00 - "Наш необыкновенный концерт". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
12:00 - шоу "Гиганты Африки". Тюменский цирк, улица Первомайская, 15. Билеты здесь.
12:00 - презентация военно-патриотического комикса "Время Героев". "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
14:00 - "Вино любви", 19:00 - "Носферату". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
15:00 - "Ты, Моцарт, гений…" Дневной концерт для любителей классической музыки. Филармония, улица Республики, 34.
18:00 - спектакль "Соло для часов с боем". Тюменский драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Концерт трио в стиле фанк. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
19:00 - Павел Фахртдинов - автор-исполнитель и постоянный участник различных литературных и музыкальных конкурсов. "Склад №1", улица Республики 42/3. Подробности, билеты здесь.
19:00- Концерт-live презентация альбома "Душа в строках. Том I: Сны" от тюменского артиста PL и его друзей. PL (Павел Лавренов) - тюменский музыкант, репер, композитор, бывший лидер немало известной группы Old Street. FreeDom Club, улица Ленина, 4.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1798 году издан указ Павла I, в котором всем епархиальным архиереям предписывалось рукополагать священников для старообрядцев. По этому же указу было разрешено строительство старообрядческих храмов.
В 1896 году в Петербурге в помещениях университета с помощью изобретённого А. С. Поповым прибора была передана первая в мире радиограмма.
В 1899 году состоялся первый в Российской империи международный хоккейный матч. Это произошло в Петербурге, у Тучкова моста, прямо на льду Малой Невы. Играла российская команда "Спорт" и команда англичан, проживавших в российской столице. Счёт 4:4.
В 1912 году в США основано движение "The Girl Guides", впоследствии названное бойскаутским.
В 1918 году в России опубликовано сообщение о том, что Москва стала столицей (днём ранее состоялся переезд правительства).
В 1940 году закончилась советско-финская война. СССР и Финляндия заключили мир, по которому первому переданы Выборг и Западная Карелия.
В 1947 году президент США Гарри Трумэн публично выдвинул внешнеполитическую программу сдерживания СССР (Доктрина Трумэна).
В 1974 году станция "Марс-6" села на Марсе, впервые передав на Землю данные об атмосфере и почве этой планеты.
В 2011 году на японской АЭС "Фукусима-1", пострадавшей в результате землетрясения, произошёл взрыв. Уровень радиации возле станции превысил норму в двадцать раз.
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