ДЛЯ ВСЕХ
9:00 - областная сельскохозяйственная продовольственная ярмарка. ВЦ "Тюменская ярмарка", ул. Севастопольская, 12; ТЦ "Порт", ул. Мельникайте, 126, корп. 2; ТК "Заречный двор", проезд Солнечный, 11; улица Бакинских комиссаров (дома 7, 7 корп. 2); улицы Широтная - Николая Глотова (между гипермаркетом "ОКЕЙ" и "Мебельград").
10:30, 12:00 - спектакль "Дюймовочка", 11:00 - "Теремок". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - спектакль "Умная собачка Соня". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
15:00 - ланч-театр "Как Федор дочь Кощееву умкнул". Театр "Солнце Сибири", улица П. Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
18:00 - разговорный клуб английского языка Chat Room с Елизаветой Репиной и носителем языка из Нигерии Kehinde Olurin. "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
18:00 - спектакли "Ромео & Джульетта", "Фантазии Фарятьева". Тюменский драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - ВИА "Поющие гитары". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
18:00 - трагифарс "Зойкина квартира". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Игра в правду". В ролях: Гоша Куценко, Ирина Апексимова, Дмитрий Марьянов, Константин Юшкевич. Тюменская филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - просмотр лучших фильмов М. Найт Шьямалана - "Шестое Чувство" и "Знаки" в преддверии выхода в в российский прокат громкого психологического триллера "Сплит" с Джэймсом МакЭвоем в главной роли. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1669 году в Италии на острове Сицилия началось извержение вулкана Этна, которое продолжалось до июля. Реки расплавленной лавы похоронили 50 городков, по разным данным, погибли от 20 до 100 тысяч человек.
В 1702 году в свет выходит английская газета "Дейли курант" - первая в мире англоязычная ежедневная газета.
В 1878 году в Париже для "бессмертных" Французской Академии продемонстрировали изобретение Томаса Алва Эдисона – фонограф. И один из них, филолог Буйяр, набросился на физика дю Монселя – инициатора показа: "Негодяй!.. Как вы могли поверить мошеннику, внушающему, что презренный металл может воспроизводить благородные звуки человеческой речи?"
В 1941 году Конгресс США принял закон "О передаче взаймы или в аренду оружия и военных материалов" (закон о ленд-лизе), предусматривавший передачу вооружения, боеприпасов, стратегического сырья и продовольствия странам антигитлеровской коалиции.
В 1960 году в США была запущена ракета "Пионер – V", которая вышла на орбиту вокруг Солнца и стала третьей искусственной планетой Солнечной системы.
В 1985 году после смерти Константина Черненко генеральным секретарем ЦК КПСС был избран молодой по тогдашним понятиям 54-летний Михаил Горбачев. Вскоре он выдвинул лозунг ускорения, затем заговорил о перестройке и гласности. Перемены оказались неуправляемыми. Всего через пять лет, 11 марта 1990 года, только что избранный Верховный Совет одной из союзных республик, Литвы, принял акт о восстановлении ее независимости, положив начало "параду суверенитетов". В этот же мартовский день, но уже в 2000 году Горбачев возглавил Российскую объединенную Социал-демократическую партию России.
В 2004 году произошел один из самых жестоких терактов в истории Западной Европы. За два дня до выборов в испанский парламент в мадридских электричках взорвались 10 бомб. 193 человека погибло, более двух тысяч человек получили ранения.
В 2011 году в Японии произошло землетрясение мощностью в 8,4-8,9 баллов по шкале Рихтера. По оценкам официальных лиц, только в Токио пострадали 4 миллиона зданий. Но одним землетрясением не обошлось: на побережье страны обрушились несколько волн цунами, нанесших значительный ущерб. Сообщение об ударе цунами поступило с Тайваня. По информации японского телеканала NHK, высота волн в некоторых местах превысила 10 метров. В результате цунами пострадала АЭС Фукусима. Последствия ее аварии сравнимы с Чернобыльской катастрофой.
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