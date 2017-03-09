ДЛЯ ВСЕХ
09:15 - мастер-завтрак в tmn cafe: Смартфоны клиентов - ошибки бизнеса, улица Республики, 26. Подробности, регистрация здесь.
10:00 - семинар с Ульяной Мальцевой - основателем и ведущим дрессировщиком Центра прогрессивной дрессировки "TopDog". Подробности здесь.
13:00 - спектакль "Цветик-семицветик.ru". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
17:00 - концертно-развлекательная программа "Северная весна". ДНК "Строитель", улица Республики, 179, клубный зал. Вход свободный. Подробности здесь.
19:00 - Русский национальный балет "Кострома". Тюменская филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "С любимыми не расставайтесь". Тюменский драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Шесть блюд из одной курицы". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
09:30 - семинар-практикум "Механизмы создания ситуации успеха для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательной деятельности". Детсад № 87 (Геологоразведчиков, 45) и детсад № 133 (Спорта, 2в). Контактный телефон: 8-982-906-96-66 - Надежда Валерьевна Сизова.
10:00 - совещание с рыбоводными хозяйствами и представителями муниципальных образований юга Тюменской области по вопросам осуществления деятельности на рыбоводных участках. Зал заседаний ДАПК ТО, улица Хохрякова, 47. Контактный телефон: 8 (3452)50-75-78 - Инна Владимировна Козлова, и.о. начальника отдела рыбоводства Департамента АПК Тюменской области.
14:00 - пресс-конференция с победителями и призерами Европейского юношеского олимпийского фестиваля и Чемпионата мира IBU. Центр подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой, улица Советская, 19, второй этаж. Контактный телефон: 8 (3452) 217-807, доб. 2 - Валерия Аррасовна Гилемянова.
14.00 в - встреча депутата областной Думы Глеба Трубина со студентами ТюмГУ в рамках проекта "Открытая Дума". Информационно-выставочный центр (2-й этаж , улица Республики, 52.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1535 году испанские мореплаватели открыли в Тихом океане, в 972 километрах к западу от Эквадора, Галапагосские острова.
В 1675 году Россия предложила Индии установить дипломатические отношения и обменяться посольствами.
В 1710 году вышла в свет первая печатная географическая книга на русском языке под названием "География, или Краткое земного мира описание".
В 1862 году в США в обращение запущены первые бумажные купюры достоинством $5 (на сленге – Fiver), $10 (Ten-spot, Sawbuck), $20 (Double- sawbuck), $50, $100 (C-note, "С" в римских цифрах соответствует числу 100; Benjamin – из-за фотографии президента на купюре), $500 и $1000.
В 1922 году в Москве открылся Центральный универсальный магазин - ЦУМ.
В 1933 году в немецком Дахау начал работать первый в Третьем рейхе концлагерь.
В 1939 году в Москве начал работу XVIII съезд ВКП (б), на котором было заявлено о "победе социализма в СССР" и принял решение о "постепенном переходе от социализма к коммунизму".
В 1960 году индейцы в Канаде получили право голоса.
В 1970 году, с целью прекратить теологические брожения и стимулировать эмиграцию в Израиль, Кнессет постановил считать евреем не только "рождённого от еврейки", но и всякого нееврея, принявшего иудаизм.
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