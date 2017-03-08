9
марта

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 08 марта 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - "Сплин" с презентацией альбома "Ключ к шифру". Тюменская филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - спектакль "Одолжите тенора". Тюменский драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:00 - презентация кинофестиваля "Ноль плюс", 15:00 - церемония награждения победителей конкурса "Свой дом". Информационно-выставочный центр Тюменской облдумы, 2 этаж, улица Республики, 52.

11:00 - пресс-конференция "Развитие ЛПК Тюменской области" с директором департамента лесного комплекса Тюменской области Владимираом Артановским. Дом жуналистов, улица П. Осипенко, 81. Тел.: (3452) 382-260, 382-262.

13:00 - пресс-конференция "О проведённых Управлением ветеринарии Тюменской области мероприятиях по противодействию коррупции в 2016 году". Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Аккредитация по телефонам: (3452) 75-21-60, 59-52-47, +7-922-397-67-43.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1074 году Папа Римский Григорий VII отлучил от церкви всех вступивших в брак священников. В этот день 1452 года состоялась последняя коронация германского императора в Риме.

В 1697 году в составе большого посольства - 200 человек - Петр Первый отправился за границу, по главным европейским государствам. Царь ехал инкогнито, как капитан Михайлов, подчеркивая, что намерен учиться. Петра в то время мало занимала дипломатия, что удивило французского посла в Стокгольме, написавшего Людовику Четырнадцатому: "Поездка царя очень странна и совершенно противна здравому разуму".

В 1902 году создан футбольный клуб "Реал" (Мадрид). Спустя ровно шесть лет, в 1908 году, на Аппенинском полуострове на свет появился миланский "Интер" - правильнее "Интернационале". В 1919 году в этот день состоялся первый международный футбольный матч. Сборные Франции и Бельгии сыграли вничью 2:2.

В 1935 году Гитлер официально признал существование в Германии Люфтваффе, и Геринг в этот же день был назначен их главнокомандующим.

В 1953 году в Москве на похоронах И. В. Сталина в результате давки погибли сотни людей, которые пришли проститься с "вождём народов".

В 1972 году рабочему поселку Нижневартовск присвоен статус города.

В 1990 году в Берлине начались переговоры об объединении Германии.

В 2010 году верхняя палата парламента Индии большинством голосов одобрила законопроект, согласно которому треть мест в национальном парламенте должна быть предоставлена женщинам.

В 2011 году шатл "Дискавери" завершил свою 27-летнюю карьеру, совершив успешное последнее приземление в космическом центре имени Кеннеди во Флориде.

Теги: история , повестка
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