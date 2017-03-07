ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00, 13:30 - "Загадки природы", 11:00 - "Наш необыкновенный концерт". Театр кукол, улица Кирова, 36. подробности, билеты здесь.
Концерты в честь 8 Марта: 12:00 - концерт в ДК "Торфяник" (Малышева, 26) и в 13:00 - праздничная программа "Пять весенних роз" в ДК "Поиск" (Александра Пушкина, 10).
12:00 - путешествие в Тюмень: пешая экскурсия "Банный лог". Подробности здесь.
15:00 - матч первенства России по футболу среди команд ФНЛ "Тюмень" - "Спартак-2" (Москва). Стадион "Геолог", ул. Коммуны, 22 (для журналистов контактный телефон: 8 ФК "Тюмень").
14:00 - финал городской конкурсной программы "Коса – девичья краса". ДК "Водник", улица Судоремонтная, 1а (для журналистов контактный телефон: 8 (3452) 45 93 44).
17:00 - спектакль "Принцесса Турандот: шелковая притча". Тюменский театр "Солнце Сибири", улица П. Осипенко, 81. Подробности здесь.
18:00 - комедия-водевиль в 2-х актах с музыкой и танцами "Ханума". Тюменский драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - спектакль-квартирник, посвященный творчеству Владимира Высоцкого. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - концерт "О чем поют мужчины в День 8 марта?" Тюменская филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - романтическая театрализованная экскурсия "Городъ нашей любви" - в компании гида и актеров гости посетят места, где загадываются самые заветные желания, поднимут за их исполнение бокал игристого, услышат рассказы о любви, семье и исторических личностях, а также забавные факты и легенды из истории Тюмени. Мастерская путешествий "Рыжий слон". Подробности здесь. Бронирование билетов по телефону: 8-919-940-96-16.
19:00 - "8 женщин" - детективный ретро-мюзикл с участием восьми актрис - звезд французского кино и с соблюдением классического триединства места, времени и действия. Fabric bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
20:00 - сольный концерт "Нигатива" с презентацией альбома "Nix at Nox". FreeDom Club, улица Ленина, 4. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1618 году немецкий астроном Иоганн Кеплер сформулировал свой третий закон движения планет.
В 1722 году по указу императора Петра I в Санкт-Петербурге начались первые систематические наблюдения за погодой в Российской империи.
В 1888 году в России на полигонных испытаниях император Александр III произвел выстрелы из пулемета Максим, после чего это оружие поступило на вооружение российской армии.
В 1910 году решением Социалистического Интернационала (Копенгаген) день 8 марта объявлен Международным женским днём. В 1965 году 8 марта в СССР стал нерабочим днём.
В 1914 году в России вышел в свет первый номер журнала "Работница".
В 1917 году (23 февраля по старому стилю) в Петрограде прошли женские демонстрации суфражисток с лозунгами "Хлеба и мира!", на следующий день к забастовке подключились рабочие Путиловского завода, начались стычки с полицией. Начало Февральской революции.
В 1946 году Собор Украинской грекокатолической церкви во Львове принял решение о ликвидации унии с Ватиканом и об объединении с Русской православной церковью.
В 1950 году СССР объявил о наличии атомной бомбы.
В 1983 году, отвергнув предложение комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США о замораживании ядерного оружия вместе с СССР, президент Рональд Рейган на национальном съезде евангелистов назвал Советский Союз средоточием зла в современном мире, подлинной "империей зла", утверждая что мира можно добиться только с помощью силы. Прошло несколько дней, и он предложил программу "звёздных войн".
В 1988 году семья Овечкиных из Иркутска захватывает самолёт и пытается бежать из СССР, штурм самолёта приводит к человеческим жертвам.
В 2014 году исчез самолёт Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines.
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