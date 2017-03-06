ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - саундтреки мирового кино. Тюменская филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - гангстерская комедия "Пули над Бродвеем". Тюменский драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Ангел НеБес" - один из самых ярких и эпатажных рок-коллективов Петербурга. FreeDom club, улица Ленина, 4. Подробности, билеты здесь.
19:00 - праздничный концерт Славы. ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробнорсти, билеты здесь.
21:00 - открытие клубного проекта "S11"– живой звук, выступления известных артистов и мировых Dj, яркое световое шоу, максимальный комфорт для гостей с VIP зонами, две вместительные барные стойки, позволяющие чувствовать себя всегда в центре происходящего, и гастрономические сеты от шеф-повара. К-Тз "Золотые ворота Сибири", улица Герцена, 87. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. Тюменская облдума, малый зал, улица Республики, 52.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1876 году Александр Белл запатентовал телефон.
В 1936 году германские вооруженные силы заняли демилитаризованную Рейнскую зону. Тем самым было положено начало территориальным захватам гитлеровцев в Европе и фактически похоронен Версальский мирный договор, заключенный по окончании 1-й мировой войны.
В 1954 году дебютанты мирового первенства - хоккеисты сборной СССР разгромили канадцев со счетом 7:2 и стали чемпионами мира.
В 1960 году в СССР сформирована первая группа космонавтов из двадцати военных лётчиков.
В 1967 году вышло постановление ЦК КПСС, СМ СССР и ВЦСПС о переводе рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями.
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