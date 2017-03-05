ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - оперетта "Марица". Тюменская филармония, органный зал, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Jazz Street выступит с программой "В джазе только девушки". Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - запуск проекта "Спасибо за службу". Горожане поздравят женщин-полицейских, которые выручили их в трудную минуту. Отдел полиции №6, улица Ватутина, 34. В акции примут участие начальник УМВД России по Тюмени Петр Вагин, а также директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский.
11: 00 - совместное заседание Координационного Совета по вопросам гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений и Координационного Совета национальных общественных объединений региона. Тюменский государственный институт культуры, колонный зал, улица Республики, 19. Обязательная аккредитация до 16.00 часов 1 марта по тел. 55-66-23.
14:00 - заседание президиума правительства Тюменской области. Зал заседаний правительства, улица Володарского, 45. Тел. 55-70-93 – А.В. Другова.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1899 году немецкий химик Феликс Хоффман из компании "Bayer" получил патент на аспирин.
В 1902 году основан футбольный клуб "Реал" (Мадрид).
В 1913 году в Урге вышла первая в истории Монголии газета — "Новое зерцало". В этот же день, но в 1925-м дети СССР получили первый номер "Пионерской правды". Кстати, газета существует до сих пор.
В 1975 году состоялся первый полёт ближнемагистрального пассажирского самолёта Як-42.
В 1990 году Съезд народных депутатов СССР признал существование всех форм собственности. Земля по-прежнему не признана частной собственностью. Закон СССР "Про собственность в СССР" вступил в силу в июле этого же года.
В 1997 году королева Великобритании Елизавета II открыла собственный первый официальный сайт.
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