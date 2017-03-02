ДЛЯ ВСЕХ
13:00 - ТГСО "Крысолов из Гамельна". Тюменская филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Театральная революция": "Эквус". Студия-театр "Манекен" (Челябинск). Тюменский драмтеатр, сцена на пятом. Подробности, билеты здесь.
18:00 - концертно-развлекательное шоу "Марс и Венера". ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - премьера спектакля "Река возвращается" по мотивам романа Анатолия Омельчука. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Дмитрий Ряхин: "Любимые романсы". Тюменская филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Три товарища". Тюменский драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - финалист 16 сезона "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецова проведет эзотерический семинар в ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
20:00 - "Театральная революция": "Ирина". "RÉV Theatreical and TIE Company" (Венгрия, Дьер). Молодежный театральный центр "Космос", улица Республики, 165А. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - пресс-конференция "Инструменты - Огонь! Основные тренды маркетинга в 2017 году" с участием бизнес-тренера, консультанта по маркетингу, автора корпоративных и открытых программ, кандидата экономических наук Игоря Манна. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. аккредитация по тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, е-mail: manager@t-l.ru
14:00 - церемония закрытия городского конкурса "Педагог года -2017". ДК "Торфяник", улица Малышева, 26. Контактный телефон:8 982 906 96 66 - Надежда Валерьевна Сизова.
15:00 - экспертная встреча "Снижение объема применения химических методов борьбы с гололедом и накатом снега улично-дорожной сети в Тюмени". Участники: активисты ОНФ, органы муниципальной и региональной власти и заказчики, депутаты городской думы, СМИ, общественники, представители ГИБДД, экологи и др. В рамках встречи эксперты обсудят вопросы по обслуживанию улично-дорожной сети города Тюмени и пригородной зоны в зимний период. Улица Ленина, 69а (вход с улицы Ленина).
16:00 - заседание на тему "Развитие минерально-сырьевой базы строительного сырья в Тюменской области". Участники: представители департамента недропользования и экологии Тюменской области и Общероссийского народного фронта. Улица Советская 61, каб. 523. Аккредитация до 10:00 03 марта по тел.: 55-60-89 (Хайрулин Рафаэль Алфирович) или на электронную почту: HairulinRA@72to.ru. В здании пропускная система, при себе иметь паспорт или удостоверение.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1705 году Петр I издал указ о наборе рекрутов, начав формирование первой регулярной русской армии.
В 1804 году вышел указ императора Александра I о запрещении в Российской империи продажи крестьян без земли, о разрешении им вступать в брак без согласия помещика и ограничении наказаний с его стороны.
В 1861 году (19 февраля – по ст. стилю) император Александр II подписал манифест "О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей" и положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости.
В 1918 году правительство Советской России заключило в Брест-Литовске сепаратный мир c Германией, Австро-Венгрией, Османской империей и Болгарией.
В 1933 году в Потсдаме Гитлер провозгласил образование Третьего рейха.
В 1991 году в Латвии и Эстонии состоялись референдумы, на которых большинство жителей республики высказались за выход из состава СССР.
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