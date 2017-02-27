ДЛЯ ВСЕХ
9:00 - открытый областной турнир по фигурному катанию на коньках "Тюменские звёздочки". СДЮСШОР "Прибой" (контакты для журналистов: 34-51-94, 8-922-005-78-02 - Ольга Александровна Карзакова, заместитель директора спортшколы).
18:30 - мелодрама "Анна Франк". Тюменский драмтеатр, улица Республики, 129.
19:00 - Александр Буйнов: "Две жизни". Тюменская филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - лирической комедия "Потрясающая баба" в исполнении артистов Московского независимого театра. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. подробности, билеты здесь.
19:00 - "Финрод и Довакин" - концертная программа, составленная из лучших номеров мюзиклов - "Финрод" и "Песня о Довакине". Особо оценят любители Толкина и компьютерных игр. Клуб Rocketa, улица Мурманская, 35. Подробности здесь.
19:00 - Чтецкий вечер в театре "Май", улица Перекопская, 52, второй этаж. Подробности здесь.
19:00 - матч ХК "Рубин" - "ТХК" (Тверь) в рамках плей-офф 1/8 финала Чемпионата Высшей Хоккейной лиги сезона 2016-2017. Дворец спорта "Рубин", улица Розы Люксембург, 12
19:30 - кинопоказ: "Сияние" - самый зимний из всех фильмов ужасов в истории с холодящей душу атмосферой и чувством полной изоляции и безысходности. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
20:00 - игровая импровизация в "Квадрате", улица Герцена, 82/1. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - заседание расширенной коллегии по теме "Итоги деятельности управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области за 2016 год и задачи на 2017 год". Пресс-подход по окончании первой части заседания (приблизительно в 11:20). Аккредитация обязательна, тел. (3452) 43-12-49. Улица Луначарского, 42, зал коллегии.
10:00 - Первенство Вооруженных Сил Российской Федерации по легкой атлетике среди сборных команд общеобразовательных организаций Министерства обороны РФ. 28 февраля, 10.00 – начало соревнований (Луначарского, 12, легкоатлетический манеж). 1 марта, 14.00 – торжественная церемония награждения и закрытия соревнований (Клары Цеткин, 39/1, ТПКУ). Обязательная аккредитация по телефону: 8 (3452) 79-96-10 – Евгений Сергеевич Проводенко.
10:00 - День молодого избирателя. Большой зал заседаний Тюменской облдумы, улица Республики, 55.
14:00 - заседание Научно-технического совета. Зал заседаний ДАПК ТО, улица Хохрякова, 47. Контактный телефон: 8 (3452) 46-21-32 - Инна Александровна Шефер, главный специалист отдела кадровой и организационной работы департамента АПК.
15:00 - заседание комитета по социальной политике. Малый зал заседаний Тюменской облдумы, улица Республики, 55.
15:00 - пресс-клуб "Неформат": "Бизнес в метрах. Реальность и мифы коммерческой недвижимости в Тюмени". Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Менделеева, улица Орджоникидзе, 59, второй этаж. Контактный телефон: 8 (3452) 49 01 22 – Ольга Крюкова.
15:00 - встреча в формате "Job-библиотека". Тюменская городская юношеская библиотека, Червишевский тракт, 15. Контакты: 8 (3452) 27-33-67, 8-902-813-43-77 Светлана Юрьевна Садырина, начальник отдела информационного обеспечения ЦЗН Тюмени и Тюменского района.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1720 году по указу Петра I учреждены государственные коллегии для упорядочения делопроизводства во всех учреждениях России.
В 1732 году в Петербурге открылся Кадетский корпус — первое в России военное сухопутное учебное заведение, а в 1810 году в этот день оразован Гвардейский экипаж — единственная морская часть русской гвардии в дореволюционной России.
В 1854 году в городе Рипон, штат Висконсин, была основана Республиканская партия - одна из двух основных политических партий США.
В 1921 году в Кронштадте началось вооруженное восстание гарнизона военных моряков, которые требовали ликвидации большевистской диктатуры, восстановления основных демократических свобод и выступили под лозунгами "Советы без коммунистов", "Власть советам, а не коммунистам".
В 1940 году советский летчик-испытатель Владимир Федоров совершил первый в мире полет на ракетопланере с жидкостно-реактивным двигателем.
В 1955 году состоялось торжественное открытие железной дороги Ханой-Пекин-Москва-Берлин.
В 1966 году впервые в мире отряд атомных подводных лодок ВМФ СССР вышел в кругосветное плавание, успешно завершив поход через 1,5 месяца без всплытия в надводное положение.
В 1991 году завершилась Война в Персидском заливе. Ирак потерпел поражение.
В 1996 году, через четыре года после подачи заявки, Россия официально принята в Совет Европы и стала ее 39-м членом.
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