ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Курочка-ряба", 11:00 - "Курочка Ряба". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности,билеты здесь.
11:00 - "Умная собачка Соня", 12:00 - "Стойкий оловянный солдатик". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
Детский фестиваль света и тени: 11:00 - теневой спектакль "Про драконов и принцесс", 11:45 - кукольный спектакль "Серебряное копытце", 12:30 - световое шоу "Золушка". Театр "Солнце Сибири", улица П. Осипенко, 81. Подробности здесь.
12:00 -17:00 - фестиваль "Пельмени Тюмени". Жителям и гостям города предложат установить рекорд по наибольшему количеству съеденных пельменей и вареников за 24 часа и попасть в Книгу рекордов России. Цветной бульвар. Подробности здесь.
12:00, 16:00 - шоу "Ласта-Рика". Тюменский цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
12:00, 18:00 - "Гроза". Тюменский драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
12:00 - народное гулянье "Масленица": на площадке возле ДНК "Строитель", концерт, игры, танцы и многое другое. Улица Республики, 179.
15:00 - соревнования по сноуборду Big-Air "Битва на Туре". Для соревнований сконструирована искусственная трасса с перепадом высот 27 метров. Красивое катание покажут топовые спортсмены России, интерактивная фуд-корт площадка. Тюменская набережная.
16:00 - вечер авторской песни "Песни, выбранные сердцем". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь. Вход свободный.
17:00 - спектакль "Кеды" театральной студии "Ремарка". ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
17:00 - концерт индийской музыки и танцев - волшебный мир индийских раг, баджанов и восхитительных танцев и мастер-класс по медитации. Гостиница "Восток", Республики, 159
19:00 - наши рок-хиты" "IP ORCHESTRA". ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - группа "Зодчие". Тюменская филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - группа "Земляне". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Зойкина квартира". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - лондонский международный фестиваль анимации - LIAF 2017 в тюменском Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1792 году в связи с Великой Французской революцией Екатерина II повелела установить надзор за каждым французом, находящимся в России.
В 1807 году учрежден Георгиевский крест – высшая награда для солдат и младших офицеров за подвиг, совершенный "на поле сражения, при обороне крепостей и на водах". Среди награжденных этим орденом - кавалерист-девица Надежда Дурова, будущие декабристы Муравьев-Апостол и Якушкин, сражавшиеся при Бородино. Пять раз был награжден "солдатским Георгием" Буденный, дважды георгиевскими кавалерами были будущие советские маршалы Жуков, Малиновский и Рокоссовский.
В 1928 году в Вашингтоне была выдана первая в мире телевизионная лицензия. А спустя ровно 12 лет, в 1940-м году, опять-таки в США, впервые в мире показали по телевизору хоккейный матч. Играли "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Монреаль Канадиенз". Американцы выиграли со счетом 6:2.
В 1956 году, в последний день работы XX съезда КПСС, Никита Хрущев сделал доклад "О культе личности и его последствиях", в котором было впервые официально сказано о порочности сталинского правления.
В 1990 году в Москве прошел двухсоттысячный митинг, участники которого требовали политических и экономических реформ.
В 1992 году образовано Российское космическое агентство.
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