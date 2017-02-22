ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Как на Машу зубки обиделись", 11:00 - "Волк и семеро козлят". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности,билеты здесь.
12:00 - Путешествие в Тюмень: пешая экскурсия "Старая Зарека". Подробности здесь.
12:00 - праздничная программа "Есть такая профессия Родину защищать". Центр культуры и искусства "Современник", улица Олимпийская, 9 (для журналистов контактный телефон 67-80-70).
12:00 - концертная программа "Защитникам Отечества" ДК "Торфяник", улица Малышева, 28 (для журналистов контактный телефон 45-83-28).
12:00 - "Спецоперация "Лёд" в честь 45-летия дорожно-патрульной службы Тюмени .Автодром "Культ льда" на озере Алебашево (для журналистов телефоны: 794-555, 93-45-67 – пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области).
13:00 -праздничная программа "Сегодня праздник ваш, мужчины". ДК "Поиск", улица Александра Пушкина, 10 (для журналистов контактный телефон 79-54-22).
14:00 - творческий вечер татарского эстрадного ансамбля "Ахтямушки". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Вход свободный.
14:00 - на Набережной реки Туры в рамках акции "#ТюменьЖдетБиатлон2021" состоится биатлон на коньках - "конькотлон": вместо лыж – коньки, вместо ружей – пейнтбольные маркеры. Участники будут проходить рубеж по двое, самые быстрые и меткие получат призы. Участвуют все желающие, регистрация здесь.
18:00 - открытие Всероссийских соревнований по боулингу. Боулинг-центр Brooklyn Bowl, ТЦ "Сити-Молл", ул.ицаТимофея Чаркова 60, 3-й этаж.
18:00 - "Край" - спектакль для настоящих мужчин. Автор инсценировки В. Шергин по мотивам романа тюменского писателя Виктора Строгальщикова. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - лондонский международный фестиваль анимации - LIAF 2017 в тюменском Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
19:00 - презентация альбома "Реинкарнация 2" группы "Бригадный Подряд". FreeDom club, улица Ленина, 4. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Сергей Трофимов с юбилейной программой в честь 50-летия. Тюменская филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
23:00 - вечеринка Techno Fun. Специальный гость - Леонид Затагин (Tesla Boy): музыкант, диджей, участник культовой группы Tesla Boy, собирающий полные залы от Москвы до Лос-Анджелеса. "Дом Печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1717 году Петр I повелел строить дома в Петербурге, одновременно запретив строить новые каменные здания в Москве.
В 1881 году начал давать продукцию Самарский пивоваренный завод. Он принадлежал австрийцу Альфреду фон Вакано. В 1913 году он был третьим в списке крупнейших пивзаводов России. При советской власти завод заработал вновь, однако нарком Микоян потребовал сменить иностранные названия сортов пива. Так "Мюнхенское" стало "Украинским", ну а "Венское" – "Жигулевским".
В 1918 году в 2 часа ночи "революционные матросы" Черноморского флота начали акцию по уничтожению офицеров, "контрреволюционных агитаторов", "спекулянтов" и прочих "буржуев" Севастополя. В этот же день началось формирование первых отрядов РККА.
В 1922 году в Петрограде спектаклем "Конек-Горбунок" открывается Театр юных зрителей.
В 1941 году впервые получен плутоний.
В 1958 году торжественно заложен памятник Победы в Москве на Поклонной горе.
В 1960 году на центральном телевидении вышел первый номер тележурнала "Здоровье".
В 1981 году в Москве открылся XXVI съезд КПСС. На нем были определены задачи 11-го пятилетнего плана, принято решение о подготовке новой программы партии и выдвинут бессодержательный лозунг "Экономика должна быть экономной".
В 1997 году ученые из Эдинбурга (Шотландия) сообщили об успешном клонировании взрослой овцы. Новорожденная получила имя Долли.
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