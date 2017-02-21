ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - орган vs ударные. В программе: Д. Локлер, П. Эбен, К. Сен-Санс, А. Вильшер, Б. Гуммель, Л. Вьерн, А. Пьяццолла, А. Хачатурян. Тюменская филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Мастер и Маргарита". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Лондонский международный фестиваль анимации - LIAF 2017 в тюменском Fabric Bar. Подробности здесь.
20:00 - Евгений Павлов с программой "Чего хотят мужчины?" Коммерческий трактир "Склад N1", улица Республики, 42. Подробности здесь.
21:00 - Елена Темникова и день рождения радиостанции "Красная Армия". Ресторан "Максимилианс", улица 50 лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
12:00 - пресс-конференция, посвященная презентации книги Юрия Давыдова "Зодчие": хроники одной группы", в которой описывается история ансамбля "Зодчие", штатного коллектива Тюменской областной филармонии с 1980 по 1986 годы. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Аккредитация по телефонам: (3452) 75-21-60, 59-52-47, +7-922-397-67-43.
12:30 - торжественное мероприятие в честь Дня защитника Отечества. Тюменское президентское кадетское училище, улица Клары Цеткин, 39/1. Аккредитация по телефону: 8-922-263-36-58 - Евгений Сергеевич Проводенко.
14:30 - конкурсно-игровая программа "Масленица" для старшего поколения. Областной геронтологический центр, пр. Солнечный, 10/1). Телефон: 51-77-05 - Ирина Богунова.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1709 году русские войска разбили шведов в битве у Красного Кута и чуть не захватили в плен шведского короля Карла XII.
В 1819 году в Вашингтоне подписан Договор Адамса — Ониса согласно которому Флорида перешла от Испании к США (была продана за 5 млн $).
В 1886 году газета "Таймс" впервые опубликовала колонку светских новостей.
В 1917 году Николай II отбыл в Ставку военного командования в Могилев. Он покинул Петербург, так и не приняв решения о новом правительстве, к которому народ и Дума имели бы доверие. А ведь сделать это ему настоятельно советовали не только свои, но и зарубежные дипломаты... Обратно в столицу царем последний российский император уже не вернется. Через неделю, по пути в Петербург, на вокзале в Пскове он будет вынужден подписать отречение от престола.
В 1946 году американский посол в Москве Джордж Кеннан впервые сформулировал план "политики сдерживания" в отношении СССР.
В 1966 году в СССР был запущен спутник "Космос – 110" с экипажем из двух собак – Ветерка и Уголька. Беспородные, но ставшие знаменитыми друзья человека, установили рекорд по продолжительности пребывания в космосе, отсутствовав на Земле 22 дня. Рекорд был побит только пять лет спустя, когда советские космонавты провели в космосе 24 дня.
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